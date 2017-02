ATE le pedirá al Gobierno un aumento salarial del 38 por ciento

Política ATE Entre Ríos lamentó que el gobierno nacional hable sólo de capacitación

A su vez, solicitarán que el "mínimo garantizado tenga un piso de entre 14 mil y 16 mil pesos", entre otras cuestiones que hacen a las condiciones laborales del sector. "Necesitamos romper el techo salarial del gobierno nacional y provincial", afirmaron en un comunicado.En la mañana de este miércoles, en una reunión plenaria entre el Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado de Entre Ríos, los secretarios generales de todas las seccionales y delegaciones de los departamentos, el sindicato "definió por unanimidad que el pedido de aumento salarial para las próximas paritarias sea del 38 por ciento garantizando un piso salarial de entre 14 mil y 16 mil pesos".El porcentaje surgió tras "un profundo análisis de la situación de crisis que estamos atravesando los estatales y el conjunto de los trabajadores, a lo que se suma la intención del gobierno nacional y provincial de imponer un techo salarial del 18 por ciento que dejaría a la mayoría por debajo de la línea de pobreza", advirtió ATE en un comunicado conocido a través de APF.En tanto, los índices de la inflación para este año "en teoría rondarán el 25 por ciento y si a eso le sumamos que el propio Indec plantea que para no ser pobres es necesario percibir 13680 pesos, nuestro pedido no refleja otra cosa que la realidad que atravesamos los trabajadores a diario", concluyeron desde la conducción del sindicato.Por otro lado, los dirigentes incorporaron en el temario a tratar con el Gobierno, una propuesta que contemplará otros aspectos que hacen a las necesidades de los trabajadores "como el pase a planta permanente, la equiparación de contratados y suplentes al salario mínimo garantizado, la reapertura de paritarias en julio y los diferentes puntos que el gobierno se negó a discutir y definir en las paritarias sectoriales", señaló la entidad.Cabe agregar que el Plenario "facultó al Secretariado a entablar reuniones con diferentes sectores que dependen del Estado, principalmente el sector docente, para buscar puntos de unidad en la lucha de cara a las paritarias"."Tenemos claro y queremos serlo con las compañeras y compañeros, esas cifras están muy lejos de las actuales, pero no estamos dispuestos a ceder en el pedido que refleja la necesidad de miles de trabajadores. Somos conscientes también de que no alcanzará con presentar el pedido y garantizar paritarios de ATE que lo discutan. Sólo con la unidad y la lucha de todos los trabajadores podremos romper el techo salarial del gobierno de Macri y la subordinación que Bordet ha expresado públicamente a esos planes", afirmaron desde ATE por último.(Fuente: APF).