Se conocieron ofertas para construir nueva planta potabilizadora de Concordia

El gobernador Gustavo Bordet participó, junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el intendente Enrique Cresto, del acto de apertura de sobres con las ofertas para construir el nuevo sistema de producción, transporte y distribución de agua potable de la ciudad de Concordia. Fueron seis las empresas oferentes para la ejecución de la obra que cuenta con un presupuesto oficial de 614 millones de pesos.



"Hubo ofertas competitivas y sin lugar a dudas representa un cambio enorme en la calidad de vida de muchos concordienses el hecho de poder contar con agua potable en una trazabilidad de 30 a 50 años futuros", destacó el primer mandatario entrerriano.



En el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), tuvo lugar este miércoles la apertura de sobres de la licitación internacional para la nueva planta potabilizadora de Concordia que se ejecutará con un crédito del BID.



En el acto también participaron el administrador del organismo anfitrión, Luis Jahn; el intendente de Concordia, Enrique Cresto; el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa; los ministros de Planeamiento, Luis Benedetto, y de Economía, Hugo Ballay; y el secretario de Obras Públicas de la provincia, Marcelo Richard.



Seis empresas presentaron sus ofertas para esta obra que consiste en una toma, una planta potabilizadora nueva de 2.500 metros cúbicos hora, que se suman a los 1.500 de la planta actual, y que permitirá además reforzar todo el servicio que tiene hoy la ciudad en las zona centro y sur y proveer del servicio donde no lo tienen que es la zona norte y cuatro localidades (Colonia Ayuí, Villa Zorraquín, Magnasco y La Criolla). Tendrá 21 kilómetros de acueductos y 16 kilómetros de redes de distribución. El presupuesto oficial es de 614 millones de pesos.



Bordet explicó que "cuando iniciamos la gestión, en mi primer periodo como intendente de Concordia, entendíamos que había que hacer un plan maestro potabilizador de agua y nos pusimos a trabajar en eso. Nos llevó mucho tiempo el proyecto pero lo gestamos y hoy estoy muy contento de llegar a esta instancia de abrir los sobres. Hubo ofertas competitivas y sin lugar a dudas esta obra representa un cambio enorme en la calidad de vida de muchos concordienses el hecho de poder contar con agua potable en una trazabilidad de 30 a 50 años futuros".



El mandatario detalló que "en los veranos, que no llueve, son calurosos y hay grandes problemas de provisión de agua potable. Hace 60 años que no se hacía una inversión de esta naturaleza en la ciudad, está muy obsoleta ya la red de distribución como la planta y poder tener un plan maestro como este significa asegurar la provisión del principal alimento que consumimos las personas, que es el agua potable".



Por otro lado, indicó que "también estamos trabajando en la planta de agua de la ciudad de La Paz" y con el intendente de Diamante para mejorar la red de distribución de esa localidad. "En materia de saneamiento para la ciudad de Federal hay una obra de 55 millones de pesos que va a proveer de casi el 100 por ciento de cloacas a la ciudad, así que trabajando mucho. Son obras que van debajo de la tierra, no se ven pero la gente las siente cada día cuando abre la canilla de su casa".



Obra de última generación



En tanto que el intendente de Concordia, Enrique Cresto, aseguró que "es un día muy esperado no solamente por nosotros sino por casi 200.000 concordienses que se van a beneficiar con esta obra que va a garantizar no solamente la provisión, el transporte y la distribución del agua potable, sino también con muy buena presión".



Dijo que es una obra "de las más modernas que se van a realizar, de última generación, una ampliación de la planta de agua, con una gran toma, y también a todos los que vienen luchando hace mucho tiempo, es una obra que se necesitaba desde hace más de 20 años, la planta de agua de Concordia está cumpliendo 100 años en este 2017 y a los 100 años qué mejor manera que conmemorarlos con el gobernador Gustavo Bordet, con todo el equipo de Nación, el ministro Frigerio y con el equipo de Concordia y la provincia con esta planta nueva".



Explicó luego que es una obra de tres años de ejecución aproximadamente, 36 meses. "Se presentaron seis empresas y dos por debajo del presupuesto oficial y ahora tiene el procedimiento de una licitación internacional. Creemos que ya en abril se estaría comenzando con la obra".



Por su parte, el ministro Benedetto detalló que "esta obra tiene las características de ser una duplicación de la planta actual con un centro de distribución más un anillado que va a permitir un horizonte de unos 30 años y poder cumplir con el objetivo de suministrar a una ciudad con crecimiento como es Concordia de este elemento vital y que llegue a todos los barrios en toda la ciudad".



Las ofertas



Las empresas que presentaron las ofertas son Tecma S.A. Ecopreneur S.A. C&E Construcciones S.A. (UTE), 773.660.757,25 pesos +IVA; Riva S.A.I.I.C.F.A., 729.850.000,00 pesos; JCR S.A, 583.299.383,45 pesos; Gel Goetze Lobato Engenharia Ltda., 798.617.008,66 pesos IVA incluido; Abeinsa Infraestructuras Medios Ambiente S.A, 649.706.214,00 pesos; Corsan Corviam Construcción S.A. ? Oicsa (UTE), 699.832.691,98 pesos.