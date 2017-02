Garantizan la carga de dinero en los cajeros ante la protesta de bancarios

Así lo indicó el secretario Adjunto de la seccional Paraná de la Bancaria, Augusto Gervasoni. "No habrá ningún inconveniente porque este jueves y viernes no habrá paro, sino que la medida de fuerza es una asamblea y retención de servicio en los lugares de trabajo durante las cinco horas de atención al público", sostuvo.En este sentido, aclaró que "se repondrá dinero en los cajeros durante las horas no afectadas a la medidas de fuerza".Había preocupación debido a que continúa vigente el cronograma de pagos y se temía por la faltante de dinero en los cajeros. (APF)