ATE Entre Ríos lamentó que el gobierno nacional hable sólo de capacitación

El secretario general Oscar Muntes, se refirió a la decisión del gobierno nacional de lanzar un plan de capacitación para empleados públicos. Afirmó que lo evalúan como positivo, pero cuestionó que se instale el tema de forma aislada. Desde ATE comienzan hoy a elaborar una propuesta para la negociación paritaria en la provincia.



Según se detalló en medios nacionales, se implementaría una "universidad para empleados públicos, que modificará la carrera de los trabajadores del sector hasta el punto de penalizar a quienes no mejoren su formación a lo largo de los años y premiar con incrementos salariales por encima de la inflación a quienes mejoren su capacitación mediante el estudio".



El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que se busca que la "capacitación le sirva al empleado, a su carrera y nos sirva a nosotros, los ciudadanos".



El dirigente dijo que es necesario hablar también de concursos, condiciones laborales, salarios y carrera administrativa, para no seguir siendo "botín de guerra" de las diferentes gestiones.



En ese sentido, lamentó, "Se habla de forma aislada de la capacitación y de los premios a los que se capaciten, pero no se habla de lo principal que es el rol del trabajador".



"Vemos como una decisión positiva todo lo que signifique mejoras para el trabajador, que tenga herramientas", dijo, aunque aclaró que además de instancias de formación, al mismo tiempo se debe hablar de otros temas.



De hecho, indicó, "Bregamos y peleamos en la provincia de Entre Ríos hace años por el Régimen Jurídico Básico, por tener una carrera administrativa, que no haya ingresos por la ventana, que se termine el acomodo político. Tiene que ir todo de la mano, no solamente la capacitación. Lo interesante es que los trabajadores se capaciten, se formen, pero que a su vez tengamos previsibilidad sobre de qué forma vamos haciendo una carrera", afirmó y sostuvo que sobre esos temas llevan muchos años de trabajo.



"Si tenemos todos esos elementos ya no se va a poder discutir más el rol que cumple el trabajador del Estado porque se va a finalizar con esto de ser botín de guerra, como terminamos siendo los trabajadores del Estado, que cada vez que se cambia de gobierno somos la variable de ajuste", señaló.



Paritarias

En otro orden, el dirigente de ATE recordó que el Consejo Directivo Provincial convocó a todos los secretarios generales de las seccionales y delegaciones de la provincia a un plenario que tendrá lugar hoy , con el objetivo de "ir transitando lo que va a ser la definición concreta de la Asociación de Trabajadores del Estado", contó.



En el mismo sentido, adelantó: "El jueves tenemos en Paraná una importante reunión de delegados, como se está desarrollando en los distintos departamentos de la provincia, para empezar a definir nuestra propuesta a la mesa paritaria, la que vamos a respetar", sostuvo.

