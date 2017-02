Próximamente estará operativo el empréstito internacional para municipios

El gobernador Gustavo Bordet anunció que "en los próximos meses estará disponible y operativo" el crédito para los municipios en el marco del empréstito en dólares que obtuvo la provincia en el exterior. Durante la reunión que mantuvo junto a su gabinete con intendentes vecinalistas de toda la provincia en Villa Libertador General San Martín, el mandatario indicó que "estamos determinando los proyectos que se presentarán", y recordó que "es para equipamiento y obras de infraestructura, no para gastos corrientes". El vecinalismo valoró el espacio de diálogo con el gobernador y sus funcionarios.



"Tenemos temas importantes para conversar, independientemente de lo que individualmente cada municipio tenga en agenda. Hay temas que son comunes. Algunos de los temas posibles son las próximas paritarias salariales, el crédito pasible que tomar cada municipio de acuerdo al título internacional que tomó la provincia la semana pasada y varias cuestiones estructurales que hacen al funcionamiento de los municipios y de la provincia", informó sobre la reunión.



Seguidamente, Bordet valoró "el poder tener este espacio, esta mesa de encuentro" con los jefes comunales, y al intendente de Libertador San Martín "el hecho de ser el anfitrión de la reunión. Siempre que uno viene acá se sorprende por la calidad urbanística y de su gente. Es un carácter distintivo", destacó.



Homenaje



También durante la reunión, se llevó a cabo un homenaje al ex intendente de Cerrito, Orlando Lovera. En ese sentido, el gobernador Bordet, recordó al ex jefe comunal "a quien conocí cuando fui ministro de Salud", explicó y agregó: "después fuimos ocho años juntos intendentes. Hablamos infinidad de veces por teléfono, por distintos temas, y eso trascendió en una amistad. Yo era amigo de Orlando", afirmó el mandatario entrerriano y concluyó: "comparto plenamente el homenaje a Orlando y pido un fuerte aplauso".



Crédito internacional



Sobre el crédito internacional al que accedió la provincia la semana pasada un 16 por ciento se destinará a los municipios que así lo requieran y se distribuirá "de acuerdo a los criterios que establece la ley de coparticipación para que nadie salga ni beneficiado ni perjudicado y sea justo", explicó el mandatario.



El gobierno entrerriano colocó en el mercado internacional un bono a ocho años por 350 millones de dólares a una tasa del 8,75 por ciento. La demanda superó los 814 millones, casi dos veces y media lo emitido.



La provincia recibió ofertas de 109 grupos de distintos inversores mayoritariamente de Estados Unidos y Europa. Los fondos serán destinados a la reestructuración de la deuda, a la obra pública y en forma proporcional a los municipios para la adquisición de equipamiento.



En estos momentos el Ejecutivo está trabajando en la presentación de un proyecto de ley que habilite ese financiamiento este año para los municipios.



Buenos resultados



Durante la reunión, el intendente de Villa Libertador General San Martín, Raúl Casali, se mostró agradecido "por este encuentro que el gobernador propicia", y afirmó que "en un día de reunión como esta se puede hacer más que yendo un mes todos los días a hacer trámites a Casa de Gobierno, porque podemos trabajar con todos los funcionarios los temas que a nosotros nos preocupan".



"Creo que es una dinámica muy interesante donde nuestro gobernador se traslada con todo su equipo y eso facilita y acorta distancias. Más allá de ideas políticas siempre tenemos un objetivo en común que son nuestros vecinos y nuestro pueblo", remarcó Casali.



En tanto, el presidente de la liga e intendente de Oro Verde, José Luis Dumé expresó que "hace menos de 10 días le pedimos la posibilidad de reunirnos y fue inmediato", y "como decía Raúl Casali, la metodología de trabajo que se implementó en esta mañana dio muy bueno resultados. Agiliza un montón de trámites, no solamente para los intendentes sino también para los funcionarios".



"Agradecemos la presencia de casi la totalidad del gabinete provincial y también del senador Pablo Canali que representa al vecinalismo dentro de la legislatura provincial", continuó Dumé, quien citó al gobernador, al decir que "hay problemáticas que nos atraviesan tanto a la provincia como a los distintos municipios y este sistema de trabajo tiende puentes que facilitan un montón de problemáticas que se solucionan en conjunto mucho más ágilmente que trabajando en forma individual".



"Creo que esto es producto de la madurez política de este gobierno provincial que siempre rescatamos. Agradecidos por la presencia, agradecidos a Libertador San Martín por la bienvenida", concluyó.



En el encuentro también participaron el secretario de Energía, Raúl Arroyo; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Alfredo Francolini, y la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez, con quien el gobernador recorrió ?previo al encuentro con los intendentes- la obra de la autovía de la ruta 11.



"Como municipio de Libertador (San Martín), como comunidad, sabemos que hay un proyecto de gas natural para Puiggari, una extensión, ya está próximo a licitarse, ya están listos los pliegos. El pedido es poder avanzar y poder concretar esta obra, también algún convenio de salud para nuestro centro de salud municipal y mejoramiento de caminos rurales y algún aporte como lo estamos pidiendo para nuestro edificio municipal que sin lugar a dudas lo tendremos.



Estuvieron presentes los intendentes vecinalistas de Pueblo General Belgrano, Mauricio Davico; Valle María, Arsenio Ortman; Libertador General San Martín, Raúl Casali; Oro Verde, José Luis Dumé: Aranguren, Eduardo Tessore; Lucas González, Luis Hanemann; Caseros, Alejandro Farías; Cerrito, Ulises Tomassi; Santa Ana, Mario Toler; San José, Irma Monjo; Urdinarrain, Alberto Mornacco; Los Charrúas, Ariel Panozzo Zénere, y General Campos, Sergio Martínez.



Además participaron los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Desarrollo Social, Laura Stratta; de Planeamiento; Luis Benedetto; de Salud, Ariel De la Rosa, de Turismo, Adrián Fuertes, y el senador provincial Pablo Canali.