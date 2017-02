"Es insólito e irracional", dijo Parrilli sobre su pedido de detención

Política Piden la detención de Parrilli por el encubrimiento a Pérez Corradi

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Oscar Parrilli, calificó hoy como "insólito" al pedido de detención que solicitó el fiscal Guillermo Marijuán en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento de Ibar Pérez Corradi, procesado por narcotráfico e imputado por el triple crimen de General Rodríguez."No le tengo miedo a nada; en esta Argentina puede pasar cualquier cosa. No me pienso escapar a ningún lado, ni entorpecer la labor de la Justicia", señaló Parrilli en una conferencia de prensa que ofreció en el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ.El fiscal apeló ante la Cámara Federal la decisión del juez federal Ariel Lijo de procesar al ex funcionario kirchnerista "sin prisión preventiva", informaron a Télam fuentes judiciales con acceso al expediente.El fiscal Marijuan sostuvo que, en su calidad de ex jefe de los espías, Parrilli podía "interferir" en la investigación en su contra, por lo que correspondía acompañar el procesamiento con una orden de detención."Parrilli puede llevar adelante acciones que comprometan o entorpezcan la investigación", sostuvo el fiscal en el escrito que presentó hoy, en el que señaló que hay escuchas judiciales en las que se habla de "apretar jueces".