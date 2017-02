Empresas de telefonía móvil prometen una fuerte inversión en Paraná

El intendente de Paraná, Sergio Varisco participó este mediodía en Buenos Aires de una reunión en la sede de Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), con directivos de este organismo y representantes de las tres empresas prestadoras de servicio de telefonía celular en Paraná (Movistar, Personal y Claro) y comprometieron una inversión de cien millones de pesos para la capital provincial.El jefe comunal destacó la promesa de las telefónicas de invertir en mayor infraestructura para la capital provincial, entendiendo que este avance es producto de haber sido sancionada la nueva ordenanza durante la actual gestión. "Esto viene a dejar atrás doce años donde no hubo avances; Paraná venía muy atrasada donde los distintos gobiernos no se interesaron en este tema y nosotros estuvimos advertidos incluso antes de ganar de que la ciudad tenía que modernizarse en este sentido sin arriesgar para nada la salud".

Habrá avances en con nuevas antenas y extensión de fibra óptica

Varisco agradeció "todo el trabajo que ha hecho Juan Diego Etchevehere como delegado del gobierno nacional en la provincia. Por nuestra parte, esta actualización de la ordenanza va permitir en primer lugar eliminar cualquier tipo de discusión respecto a que esto afecta o no la salud. El reciente informe del Enacom que nos acercaron y que fue realizado recientemente en enero, establece con sus mediciones que las radiaciones no afectan la salud. Así llevamos tranquilidad a los vecinos en un tema tan importante como es la salud humana para nuestros conciudadanos. En segundo lugar, destacar la inversión que va rondar los cien millones de pesos por parte de las empresas nacionales de telefonía que están dispuestos a invertir en Paraná, algunas de ellas ya han presentado su propuesta y desde nuestra parte actuaremos como organismo de control, sobre qué lugares se van a desarrollar esta red de infraestructura en cuanto a antenas y fibra óptica. En definitiva este desarrollo tecnológico dotará de una gran conectividad a Paraná, no solo a la familia, en sus casas, escuelas, organismos, sino también a las empresas, al Parque Industrial, en lo que en definitiva se va a convertir en un salto tecnológico muy importante".El encuentro tuvo como anfitrión a Juan Diego Etchevehere, delegado en Entre Ríos del Ente, y participó el titular del Ente, Agustín Garzón, gerente ejecutivo del organismo. "Fue una muy buena reunión -resaltó Etchevehere-. Agradecemos que el intendente se haya acercado y mantenido un encuentro con las principales telefónicas móviles junto a las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones. Para destacar que la semana pasada hicimos una medición de las radiaciones no ionizantes de las antenas de Paraná y eso dio por debajo del 50% que establece como máximo la Organización Mundial de la Salud, y la normativa vigente por el Ministerio de Salud de la Nación. Los indicadores más importantes no se dieron en relación a las antenas sino en muchos domicilios particulares en artefactos como los hornos microondas que sí emiten más radiaciones que las propias antenas y por este lado queremos llevarles tranquilidad a la ciudadanía".A su vez por otro lado destacó que la reunión en Buenos Aires se puede llevar adelante "luego de la sanción por unanimidad del Concejo Deliberante que impulsó el intendente Varisco y que posibilita que haya un despliegue de las infraestructura de las telefónicas y eso redunde en una mejora de las comunicaciones de los ciudadanos paranaenses. Se está hablando de una inversión muy importante por parte de las telefónicas de cien millones de pesos que es gracias a esta nueva gestión, Esta mejora no solo permitirá mejor comunicación entre los vecinos, sino también lo que le va a agregar a los sectores productivos de la ciudad y como nos acerca a la educación, al conocimiento y a la salud".Miguel Ángel Galano (Movistar): "La inversión va estar en la mejora de la cobertura y del servicio que hoy estamos brindando ya sea en las tecnologías de tercera y cuarta generación, que son sistemas de alta velocidad en telefonía móvil. La idea es producir en los próximos años radios bases y en función de la normativa local qué tipo de estructura colocaremos".Carlos Saavedra (Personal): "Estamos presentando a la Municipalidad un plan de mejora sustantiva del servicio, con cuatro nuevas antenas. La idea es que se perciba esto en el transcurso de este año y saludamos al municipio en la predisposición a trabajar en conjunto".Walter Nigolian (Claro): "La apertura del intendente hacia nuevas inversiones es muy positivo. Vamos a estar desplegando 6 antenas y fibra óptica para mejorar el servicio actual en casi 50 kilómetros y instalando nuevas estructuras para mejorar la cobertura y capacidad. Serán varios millones de pesos para que se irán dando a medida que se habiliten los permisos".