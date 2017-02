Giano criticó la falta de seriedad de Chiara Díaz durante el Juicio Político

Política Bordet le aceptó la renuncia a Chiara Díaz

El Juicio Político al Vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Carlos Chiara Díaz, pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el miércoles 15; puesto que este martes no se presentaron testigos convocados por la defensa y además se espera que ingrese una copia del Decreto del Ejecutivo donde se le acepta la renuncia presentada a su cargo; con lo cual el proceso quedaría finalizado.que "una vez más, los testigos están ausentes. En esta oportunidad, con seguridad tiene que ver con la renuncia presentada por el acusado, el Dr. Chiara Díaz, que el Gobernador la ha aceptado, pero nosotros tenemos que continuar con el proceso de juicio político hasta que sea incorporado al expediente el Decreto notificado al acusado que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y una vez que esto ocurra se agregará una copia al expediente de Juicio Político".Consultado sobre la abrupta finalización de este proceso, Giano destacó que "en estos 54 días y sabiendo que era un hecho histórico, de una importancia republicana, democrática y constitucional, dimos todas las garantías del debido proceso y lamentablemente en estos días el acusado, con su defensa técnica, que no vino, que pidió una suspensión, que dijo que iba a renunciar y después renunció, y los testigos no vinieron, le quita un poco de seriedad que uno hubiera esperado de la parte acusada, pero los 17 senadores, la Corte de Justicia, la Comisión Acusadora, todos trabajamos con responsabilidad y espero que se haya notado porque es la primera vez que llegó un Juicio Político a la Cámara de Senadores y no sabemos cuándo va a ocurrir en otra oportunidad y queremos dejar un precedente, con el compromiso de poder trabajar en forma conjunta con la Cámara de Diputados para poder tener una ley que regule el proceso de Juicio Político en la provincia de Entre Ríos".Por su parte, el senador Roque Ferrari entendió que "esto va a marcar un antes y un después en la justicia entrerriana. Sabemos que la justicia está muy castigada, muy sospechada y esto, independientemente del resultado, seguramente traerá en la justicia entrerriana un equilibrio y a partir de ahora los jueces y los funcionarios judiciales se van a manejar con pie de plomo sabiendo que pueden ser juzgados como cualquier ciudadano común".