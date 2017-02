El Gobierno se opone a la continuidad de Highton de Nolasco en la Corte

El Poder Ejecutivo nacional se opuso este martes a que la jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, permanezca en el cargo después que cumpla 75 años, el 7 de diciembre próximo, al responder a un recurso de amparo presentado por la magistrada ante el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Lavié Pico.



Según informaron fuentes judiciales, el Ministerio de Justicia de la Nación respondió el amparo presentado por la magistrada en un escrito de once páginas en el que pidió que se rechace "la acción instaurada".



Entre otros argumentos, se sostuvo que "la limitación del carácter vitalicio del cargo -una vez que los magistrados alcancen la edad de 75 años- no importaría una restricción de aquella garantía", en alusión a la inamovilidad de los jueces.



Además, se remarcó que "no se ha recibido en el ámbito del Poder Administrador solicitud alguna de la doctora Highton de Nolasco, destinada a poner en marcha el procedimiento previsto por la norma constitucional" que dispone el retiro a los 75 años.



Ante ello, se advirtió que hay "ausencia de una lesión concreta, actual o inminente" que "tornaría improcedente la vía procesal del amparo".



"Para el improbable supuesto de que V.S. hiciera lugar a la acción de amparo que motiva el presente informe y atento la naturaleza de la cuestión tratada, esta parte articula el Caso Federal para ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del artículo 14 de la Ley 48. Las normas federales aludidas en el curso de la presente respuesta, justifican el planteo tempestivamente realizado", concluyó el escrito entregado por el Ministerio de Justicia.



En diciembre pasado y poco después de cumplir 74, Highton presentó un recurso de amparo para intentar que se declare la nulidad de la norma constitucional que impone la obligación de retirarse a los magistrados de la Corte Suprema que cumplan 75 años.



El amparo fue presentado ante el juez en lo contencionso administrativo federal Enrique Lavié Pico, quien dio vista al Gobierno para que fije postura.



Ahora, ante la respuesta, el juez de instrucción de primera instancia quedó en condiciones de resolver, aunque el tema será apelado y podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia, que integra Highton.



La edad tope de 75 años fue fijada en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional y figura en el artículo 99 de la Carta Magna.



El fallecido ex ministro de la Corte Carlos Fayt logró un fallo favorable a permanecer en el máximo tribunal y renunció a los 97 años.



En su caso, había jurado en la Corte en 1983, con anterioridad a la reforma constitucional.



Highton juró como jueza de la Corte Suprema de Justicia en junio de 2004.