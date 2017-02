Bordet aceptó la renuncia de Chiara Díaz: El juicio se volvería "abstracto"

Política Bordet le aceptó la renuncia a Chiara Díaz

Pasó a cuarto intermedio hasta las 16, la sesión de la Corte de Justicia que juzga al vocal Carlos Chiara Díaz por mal desempeño de sus funciones; la decisión se tomó ante la reiterada ausencia de los testigos convocados por la defensa técnica del magistrado.En ese marco, Chiara Díaz presentó su renuncia formal ante el gobernador Gustavo Bordet, y según supo, la misma fue aceptada por el mandatario provincial, con lo cual, el proceso de juicio político se volvería "abstracto"., el diputado Diego Lara, presidente de la Comisión acusadora de la Cámara Baja.En la oportunidad, el legislador estimó que "si la renuncia se haría al 31 de mayo, esta Corte tiene que seguir en su función jurisdiccional, para determinar si existe o no, responsabilidad jurídica, porque hasta esa fecha, sigue siendo juez".Es que la Comisión pretende sostener la acusación hasta obtener el fallo de destitución o aceptar su renuncia."En este juicio político que es inédito en la provincia, y se está haciendo experiencia en esto que es de vital importancia, porque como no registraba antecedentes, somos los primeros en incursionar en este rol que tiene del Poder Legislativo para controlar a otros poderes del Estado", subrayó."Entendemos que desde la prueba que se produjo ayer, con los testimonios que se rindieron como la Dra. Salomón, secretaria del Tribunal de Superintendencia, quien aportó datos contundentes y elocuentes en orden a validar nuestros argumentos de cargo contra el vocal hoy enjuiciado, testimonios de funcionarios de la Universidad Belgrano que dieron cuenta de la mecánica administrativa y contable por la que se le abonaban los viáticos que se superponen con viáticos y pasajes aéreos que pagaba el Superior Tribunal durante tantos años", argumentó Lara."Aceptada la renuncia o destituido el magistrado, siempre existe la posibilidad de que esta Corte o la Comisión de Acusación, formule una solicitud ante el Ministerio Público Fiscal para que evalúe y considere si existió algún tipo de delito de responsabilidad penal por parte de la conducta del magistrado", estimó Lara. "En términos hipotéticos, de comprobarse el delito, trae aparejada esa sanción penal, una eventual responsabilidad civil que pueda indicar que el magistrado tenga que devolver recursos al Estado", acotó.Por su parte, la diputada María Alejandra Viola, estimó que "dentro de un proceso de juicio político, y dentro de las causales que se argumentan, el pedido de renuncia debe ser aceptada y en ese caso, este proceso se tornaría abstracto porque se tornaría una persona justiciable por el proceso de juicio político porque ya no sería magistrado".Respecto de la fecha en la que renunciaría Chiara Díaz, el 31 de mayo, la legisladora avizoró que sería "porque cumpliría 50 años ante la magistratura, cumpliría un ciclo".Hasta tanto, el juicio político sigue su curso por 30 días más para cumplir los 90 días.