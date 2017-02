Volverían los excedentes de Salto Grande y Cafesg retomaría el ritmo de obras

"Vemos con mucho más optimismo la posibilidad de retomar el ritmo de obras de CAFESG", confió el gobernador Gustavo Bordet en diálogo con El Entre Ríos, tras explicar que una resolución adoptada por el Ministerio de Energía de la Nación "deja abierta la posibilidad de incrementar al doble, es decir de 120 a 240 pesos, el precio del megavatio que se pagaría a las generadoras, en este caso Salto Grande".



El mandatario entrerriano recordó que en noviembre de 2016 se había reunido con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, y en aquella ocasión el funcionario le había anunciado que "en febrero iba a haber novedades".



"Obviamente, las novedades se produjeron. La resolución -en referencia a la modificación del cuadro tarifario anunciado recientemente por Aranguren- deja abierta la posibilidad de incrementar al doble, es decir a 240 pesos, el precio del megavatio que se pagaría a las generadoras, en este caso Salto Grande. Faltaría una resolución del ministerio pero, de acuerdo a lo que el ministro en ese momento me comentó, creo que estamos en condiciones de poder lograr este incremento", explicó Bordet.



El gobernador se preocupó en aclarar que "esto no significa traslado de costo de la energía a los usuarios y a los consumidores domiciliarios. Esto es generación, o sea, al pie de la represa".



"Con este incremento a 240 pesos el megavatio estaríamos en condiciones de tener nuevamente excedentes en CAFESG y poder retomar el ritmo de obras", remarcó.



Trajo a colación que "durante este tiempo en que no hubo excedentes" su gobierno cumplió "normalmente con las obligaciones". "Además, pusimos todos los equipos técnicos a trabajar en la elaboración de proyectos, porque hay un viejo principio de la administración pública que dice que cuando no tenés dinero, tenés que hacer proyectos, porque en algún momento, cuando tengas el dinero, los proyectos están", agregó.



Por último, Bordet insistió: "Vemos con mucho más optimismo la posibilidad de retomar el ritmo de obras de CAFESG".