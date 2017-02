Urribarri: "Soy orgulloso de la gestión que hicimos en ocho años con Cristina"

El ex gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, fue reconocido este lunes por "su labor cumplida" y se colocó su retrato en el Salón de los Gobernadores.



En el marco del homenaje, Urribarri hizo un repaso de su gestión. "Aparecen como hechos muy trascendentes, la provincia que recibimos y la provincia que entregamos" y en este sentido enumeró: "Hoy la provincia se caracteriza por ser industrial, se generó trabajo, se crearon más de 800 pymes en 8 años, además de las comunicaciones por más de 2000 km de rutas, accesos. Después de 28 años en el aeropuerto de la ciudad de Paraná tuvimos nuevamente un vuelo a la Capital Federal. Hicimos más de 2000 kilómetros de fibra óptica. Entre Ríos a partir de nuestra gestión es educación ya que creamos 154 escuelas nuevas, y pusimos en valor cientos más, como la Escuela Centenario y el Nacional de Paraná, la Escuela Nacional que construyó Urquiza en Concepción de Uruguay". Agregó, en tanto que su gestión "también fue energía porque terminamos una estación transformadora de 500 kw, que le ha dado a la provincia un horizonte de más de 20 años, o lo que es el turismo: cuando asumimos estaba Entre Ríos octava en el ranking nacional, cuando terminamos, la dejamos tercera en visitas nacionales y extranjeras".



Apuntó que "lo que más lo enorgullece" es que su gestión, fue producto de "una construcción colectiva: era el gobernador con los intendentes del propio partido y del opositor, con los legisladores, lo que permitió que sea una administración pródiga de obra pública, pero también de hechos".



En relación a cómo observa al FpV a nivel nacional, el ex gobernador aseguró: "Vemos que hay una gran polarización: la alianza de gobierno que es Cambiemos y por otro lado la ex presidenta de la Nación (Cristina de Kirchner). No sé si es natural o una construcción que se está promoviendo desde el gobierno nacional". A lo que acotó que "es necesario que el peronismo pueda permitir que abreven varias corrientes en un mismo lugar. Soy orgulloso de la gestión que hicimos en los ocho años de gobierno con Cristina Fernández de Kirchner, pero soy partidario de que se logre la participación de otros sectores del peronismo. Si bien somos diferentes entre los dirigentes de nuestro mismo partido, creo que hoy, los tiempos exigen que la contienda partidaria sea la que defina quiénes son los candidatos para enfrentar a la alianza Cambiemos. Creo que por ese camino vamos".



Respecto al gobierno de Mauricio Macri, opinó que "lo que más le preocupa" es "el deterioro en el tejido social. Es clara la pérdida de puestos de trabajo y la inflación creciente, que no pueden dominar, que ha hecho un daño tremendo en los bolsillos de las familias argentinas; todo esto es producto del brutal ajuste tarifario. Nosotros advertíamos que esto desgraciadamente podía suceder, y tal cual estimábamos, sucedió".



El presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de la provincia, Sergio Urribarri, se refirió al pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Mizawak, que luego fue rechazado, y al proceso de Juicio Político que se lleva adelante al Vocal de Superior Tribunal de Justicia, Dr. Carlos Alberto Chiara Díaz. En este sentido expresó: "Hemos actuado con la mayor responsabilidad, con transparencia, con garantías, con audiencias públicas; con la posibilidad de la defensa en el juicio, a los dos denunciados. En uno de estos hubo unanimidad: la totalidad de los legisladores presentes votaron en ese momento por la suspensión del vocal Chiara Díaz, y hoy está el Senado, y con la comisión que se conformó en Diputados, tal como lo indica nuestra Constitución, actuando, en el plazo que corresponde. Ahora esperamos en forma respetuosa, la sentencia". Elonce.com.