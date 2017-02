Lijo afirmó que no filtró las escuchas de Parrilli y Cristina Kirchner

A la vez que resaltó que la intervención del teléfono del exjefe de la Agencia

Federal de Inteligencia (AFI) se debió a la fuga de Ibar Pérez

Corradi y no a su vínculo con la expresidenta.

"Las valoraciones que efectúa la defensa en cuanto a la

finalidad de que las intervenciones telefónicas obedecieron a la

supuesta vinculación del imputado con la expresidenta de la Nación

son conjeturas subjetivas e infundadas", expresó el magistrado, al

referirse a los argumentos de Parrilli para pedir su recusación en

el caso.

Según aseguró en su fallo, "la realidad es que la intervención

telefónica se dispuso sobre el abonado telefónico que utilizaba

uno de los imputados de la causa".

"Así, al momento de ordenar esa intervención telefónica, los

eventuales interlocutores que tuviera el sujeto investigado eran

fortuitos e indeterminados. La medida coercitiva que critica la

defensa, pero de la cual no atacó su legitimidad por la vía

procesal correspondiente, se encuentra debidamente fundada

mediante el decreto de fecha 24 de junio del año 2016", enfatizó

Lijo, tras procesar al exfuncionario por supuesto encubrimiento de

Pérez Corradi.

En la resolución, el juez también se refirió a "apreciaciones

periodísticas (de Parrilli) respecto de la filtración de los

audios en programas" de televisión.

"Más allá de la incuestionable gravedad institucional de lo

acontecido, lo cierto es que la parte en ningún momento indica

expresamente como dicha circunstancia afecta mi imparcialidad sino

que, únicamente, se limita a cuestionar esa difusión ?la cual no

fue realizada por este Tribunal- con el fin de descalificarme por

una vía indirecta como Juez de la causa", subrayó.

La decisión del juez federal de procesar a Parrilli se dio

luego de que días atrás trascendieran escuchas de conversaciones

entre el exfuncionario y Cristina Kirchner en las que hablaban del

exespía Antonio "Jaime" Stiuso.

