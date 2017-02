Testigos propuestos por la defensa de Chiara Díaz no se presentaron a declarar

Política Bordet habló de la renuncia de Chiara Díaz y confirmó convocatoria a gremios

Comenzaron las declaraciones testimoniales en el proceso de Juicio Político, por mal desempeño de sus funciones, que se lleva adelante contra el vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Dr. Carlos Chiara Díaz.Por la mañana declararon cinco testigos propuestos por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados: cuatro de la Universidad de Belgrano y la secretaria de la Superintendencia del STJ, Elena Salomón. Por la tarde debían declarar dos que habían sido propuestos por la defensa, pero no se hicieron presentes: Ricardo Gil Laavedra y Carlos María Folco. Así, se suspendió la audiencia y se pasó a un cuarto intermedio hasta este martes.Al respecto, el diputado Diego Lara, presidente de la Comisión acusadora de la Cámara Baja, explicó aque "en el transcurso de la mañana se desarrolló una audiencia importante y dinámica. Sobre el pedido de suspensión, esgrimimos nuestros argumentos en orden a que el juicio debe continuar".Sobre el tema, Lara dijo que "si tuviese un inconveniente físico que le genera dificultades para presentarse en forma personal, está garantizado su legítimo derecho de defensa y el debido proceso, porque tiene una defensa técnica y el juicio se puede realizar en ausencia. Estamos ante la presencia de un juicio político, que tiene una base política y una decisión política para arribar o no a una sentencia de carácter político, que es la remoción. El juicio debe continuar. La renuncia es un acto personalísimo y debe formalizarse con el propio enjuiciado ante el Ejecutivo".La reunión del cuerpo se retoma este martes 7 a las 8 de la mañana donde se recibirán las declaraciones testimoniales al Dr. Ricardo Li Rossi (Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil); al Dr. Alberto Balladini (ex miembro del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro); a la Dra. María Luisa Lucas (integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chaco); al Dr. Luis Lozano (integrante del Superior Tribunal de Justicia - CABA).La reunión tendrá continuidad a partir de las 16 horas para recibir las declaraciones del Dr. Julio César Báez (Juez de Cámara en el Poder Judicial de Nación); de la Dra. Cristina González (Secretaria General de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de lasProvincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) del Dr. Rafael Gutierrez (miembro del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe); del Dr. Daniel Erbetta (Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe) y del Dr. Miguel Piedecasas (Vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura de la Nación).La totalidad del pleno de la Corte resolvió ampliar el plazo para que el Superior Tribunal de justicia presente el informe que forma parte de la prueba del Juicio.