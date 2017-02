Repavimentarán el camino que une María Grande con la ruta 18

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

El gobernador Gustavo Bordet visitó este lunes la junta de gobierno de Estación Sosa, donde firmó contrato para dar comienzo a la primera etapa de la repavimentación de la calzada en la ruta provincial Nº 32, entre el acceso a María Grande y la ruta nacional Nº 18. También entregó aportes a la municipalidad y anunció la ampliación del Centro de Salud Venezuela y de la red cloacal. "Poder concretar esta obra para nosotros significa avanzar en la reconstrucción de la traza vial de la provincia", afirmó.





Con un presupuesto superior a los 130 millones de pesos, y un plazo de 10 meses, Bordet dio inicio a la primera etapa de la rehabilitación de la calzada existente de la ruta provincial Nº 32 en el tramo que va entre la ruta nacional Nº 18 y la ruta nacional Nº 127. La primera etapa comprende desde el acceso a María Grande hasta la ruta nacional Nº 18.





Durante el acto, el mandatario también hizo entrega de dos aportes a la junta de gobierno de Estación Sosa: uno por la suma de 300 mil pesos, para la compra de un hidroelevador, y otro por 19 mil pesos para solventar gastos ocasionados por el traslado de alumnos de la Escuela Secundaria Nº 65 Justo José de Urquiza al complejo turístico Embalse Río Tercero.





Además del presidente de la junta de gobierno de Estación Sosa, Héctor Orzuza, acompañaron al gobernador los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri, de Planeamiento, Luis Benedetto, la Directora Administradora de Vialidad, Alicia Benítez, y la directora del Instituto Becario, Mayda Cresto. También estuvieron presentes legisladores provinciales, intendentes y presidentes de juntas de gobierno de localidades cercanas, así como también vecinos de Estación Sosa.





En ese marco, Bordet se refirió a la obra de repavimentación de la ruta 32 "que pasa por aquí en frente", destacó que "es una obra que había sido demandada" y que "poder concretarla para nosotros significa avanzar en la reconstrucción de la traza vial de la provincia de Entre Ríos", afirmó el mandatario y sostuvo que "esto no es un hecho aislado".





En ese sentido, adelantó que el viernes visitará, la junta de gobierno de Irazusta, en el departamento Gualeguaychú, donde abrirá los sobres de la licitación de la ruta provincial Nº 51, "que es una ruta clave para el desarrollo productivo de la provincia. Son casi 300 millones de pesos que financia íntegramente el gobierno provincial pero que va a ayudar mucho a los productores, a muchas juntas, a muchas ciudades de esa zona", indicó.





También, "estamos trabajando en obras a las que dimos inicio como la ruta 11 en Paraná, retomamos la ruta 6 que también era muy demandada", enumeró y valoró que "son obras que se necesitan para mejorar, pero que también son obras que generan valor agregado y empleo, que es lo que nos importa de poder tener trabajando a todos los sectores vinculados con el rubro de la construcción, no sólo en materia vial sino también habitacional o en materias de infraestructuras".





"Por eso venimos con este compromiso de trabajar sabiendo que solos no podemos hacer absolutamente nada y que nos necesitamos todos. Esto se resuelve con la buena voluntad, los objetivos compartidos y trabajando sin egoísmos, pensando en lo que se necesita para resolver los problemas que son comunes", sentenció.





En esa línea, Bordet destacó el trabajo con el gobierno nacional "para poder realizar muchas de estas obras" y sostuvo que "también hay que trabajar con los gobiernos locales, con los municipios, con las juntas de gobierno".





"Siempre digo y reconozco el trabajo que hacen en las juntas de gobierno, porque con muy poco presupuesto tienen que afrontar una cantidad de gastos y a veces es una tarea ingrata. Es muy valorable que le estén poniendo el pecho todos los días para resolver los problemas de sus pequeñas comunidades", subrayó.





Compromisos con Estación Sosa





En otro tramo de su discurso, el mandatario entrerriano sostuvo que "tenemos mucho para hacer acá, en Estación Sosa" y contó: "Vengo del centro de salud Venezuela, donde está el proyecto para hacer la ampliación del centro de salud con dos consultorios más, con un depósito, y lo vamos a llevar adelante, porque el presidente (Orzuza) me hizo ese pedido. Hoy fuimos a verlo y vamos a realizarlo".





"Lo mismo que en infraestructura escolar, tenemos también un proyecto para la escuela, para poder refaccionar y avanzar; y también comprometemos para este año la ampliación de la obra de cloacas aquí en Estación Sosa", anunció Bordet ante el auditorio de la junta de gobierno colmado.





"Tenemos esta firme vocación de trabajo", continuó el mandatario, y sostuvo que "esto lo hacemos con todos los municipios y juntas de gobierno de la provincia. No miramos si el intendente es justicialista, si es de Cambiemos o si es vecinalista. Los problemas son todos, son comunes y para eso tenemos que poner lo mejor de cada uno de nosotros".





Además, Bordet realizó un reconocimiento "al trabajo realizado con auténtica vocación de servicio y verdadero compromiso con esta comunidad" a dos enfermeras jubiladas, con casi 40 años de servicio en Estación Sosa, María Amelia Arrua, y Ester Mercedes Krenz. El mandatario también recibió presentes de productores regionales y avícolas de la zona.





"Un hecho histórico"





"Estamos viviendo hoy en Estación Sosa un hecho histórico", comenzó su discurso el presidente de la Junta de Gobierno de Estación Sosa, Héctor Orzuza, y agradeció "el cumplimiento de la promesa del señor gobernador que en campaña nos prometió venir y hoy estamos acá con su presencia y hermosas noticias para Estación Sosa".





"Lo único que tengo para decirle a los funcionarios, a los ministros y al equipo que ha conformado Gustavo Bordet es un funcionamiento óptimo", subrayó Orzuza quien valoró los anuncios "que ya nos ha venido dando el año pasado" y destacó el equipo de gobierno y los legisladores Diego Lara, Hugo Vázquez y Gustavo Zavallo.





La obra



La obra consiste en la ejecución de un refuerzo del pavimento existente, con mezcla preparada en caliente con asfalto modificado con polímeros para la rehabilitación de la calzada en el tramo comprendido entre el kilómetro 39,30 (intersección de la ruta nacional Nº 18 con la ruta provincial Nº 32) y el kilómetro 60,95 (rotonda de acceso a María Grande) con una longitud total de 21,65 Km.





Previo a la ejecución del refuerzo, consistente en una carpeta de rodamiento con mezcla en caliente con asfalto modificado con polímeros en un ancho de 7,50 metros y 0,085 metros de espesor, el proyecto prevé el fresado parcial del pavimento existente para corregir ahuellamientos y recomponer el gálibo de la calzada, además del sellado de fisuras y bacheo con mezcla asfáltica.