Lagomarsino: "Nisman tomó la decisión de dispararse; no sé por qué"

El técnico informático Diego Lagomarsino insistió este lunes en que no hay en el expediente de la causa por la muerte de Alberto Nisman "ningún tipo de prueba" que lo comprometa con el misterioso fallecimiento del fiscal de la causa AMIA "más allá del préstamo del arma".



En entrevistas con América TV y Radio Del Plata, Lagomarsino salió al cruce de una nota del diario Clarín, que revela que el fiscal federal Eduardo Taino recopiló pruebas que complicarían la situación del asistente de Nisman.



Dijo que no está preparado para ir preso y que tiene miedo de que lo detengan "no por las pruebas", sino porque "hay mucha política". Consultado sobre si pensaba que el ex titular de la UFI-AMIA se había suicidado o si había sido víctima de un homicidio, el técnico respondió: "Él tomó la decisión de dispararse; lo que no sé es por qué".



"Hasta ahora, a nivel legal, no hay ningún tipo de prueba que me ponga más allá del préstamo del arma. Condéneme por haber prestado un arma", señaló en el reportaje radial.



"Quieren juzgarme por algo que no tengo nada que ver. Están buscando algo como para decir: «por esto lo imputo a Lagomarsino de tal cosa». Creo que va a ser muy difícil de encontrar porque no tengo nada que ver. Y si usaran algo de lo que no tiene que ver para «hacer justicia», estarían cometiendo dos actos de injusticia: uno, acusarme de algo que no tengo nada que ver, más allá del préstamo del arma; y otra, que la muerte de Nisman no se va a esclarecer por eso", añadió.



Lagomarsino, además, dijo que no conoció al ex espía Antonio Jaime Stiuso, quien trabajó con Nisman en la investigación del atentado a la AMIA, y volvió a apuntar contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado : "Fue a ver al Papa y se reunió con el presidente de Israel. Se nota la diferencia de poder ¿No? Si me quieren aplastar, me aplastan, pero yo tengo la verdad", aseveró.



Ante la pregunta de si tenía miedo de ir preso, el técnico sostuvo: "Sí, por supuesto. No por las pruebas, pero por lo que dijo él: hay mucha política".