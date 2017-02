Bordet habló de la renuncia de Chiara Díaz y confirmó convocatoria a gremios

El gobernador, Gustavo Bordet, indicó que en el transcurso de la mañana se enteró "a través de los medios" del anuncio de la renuncia del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, en pleno proceso de juicio político en su contra. "Cuando fehacientemente tenga en mis manos la presentación, haremos las declaraciones correspondientes", dijo.Por otra parte, Bordet expresó que "la idea es estar haciendo esta semana la convocatoria a los gremios docentes y también a los de la administración central".Subrayó que "no queremos dilatar no prolongar la negociación, sino que pretendemos, cuanto antes, poder tener en la mesa los acuerdos necesarios, porque el objetivo es que los chicos empiecen las clases el 6 de marzo".Interrogado sobre la situación en LT 14, el gobernador declaró: "Nos preocupa mucho que pueda haber trabajadores de prensa que pierdan su fuente laboral. El derecho a la información no debe socavarse. Somos muy respetuosos de la libertad de prensa. Cuando vemos que un medio importante, como LT 14 puede tener riesgo de pérdida de fuentes laborales, vamos a estar acompañando".