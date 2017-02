Giano consideró que el juicio político a Chiara Díaz "debe continuar"

"El abogado defensor del vocal Carlos Chiara Díaz envió una nota al Senado en el que manifiesta que Chiara Díaz renunciaría a partir del 31 de mayo a través de una nota que sería presentada durante la semana al Gobernador. Para nosotros es una nota más que tendremos presente en la sesión y vamos a plantear la continuidad del juicio político con los testigos que han sido propuestos por las partes", aseveró Giano al ser consultado sobre el anuncio de la renuncia de Chiara Díaz al STJ."Consideremos que el juicio debe continuar", insistió Giano, quien remarcó: "No hay que paralizar el juicio porque hemos dado sobradas pruebas de que está garantizado el debido proceso. Tenemos una responsabilidad institucional y constitucional que debemos cumplir"."Si se efectiviza la renuncia, el juicio político se cae, pero mientras tanto tenemos la obligación de continuar", aclaró luego Giano ante Apf.Finalmente el Senador se refirió al estado de salud de Chiara Díaz: "El tema de su salud no está debidamente comprobado. Si está internado desde el 11 de enero no hay razón que justifique que recién el 2 de febrero se haya presentado un certificado que no dice mucho".