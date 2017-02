Kicillof opinó que Macri "ha provocado el derrumbe económico del país"

El diputado nacional del Frente para la Victoria Axel Kicillof renovó sus críticas al Gobierno al afirmar que "no es la herencia, no es el triunfo de (Donald) Trump , ni el Pato Donald, es (el presidente Mauricio) Macri el que ha provocado el derrumbe económico del país".



Kicillof se expresó así al dialogar con vecinos el último sábado durante una visita a la ciudad balnearia de Mar del Plata junto al dirigente radical alineado con el kirchnerismo Leopoldo Moreau y la diputada nacional Fernanda Raverta.



"No es la herencia, no es el triunfo de Trump, ni el Pato Donald, es Macri el que ha provocado el derrumbe económico de nuestro país", disparó el exministro de Economía de la administración de la expresidenta Cristina Kirchner.



El diputado sostuvo que "cuando cae el consumo 10 por ciento, como pasó en 2016, no es solo un dato macroeconómico, sino que empieza el hambre y aumenta la pobreza".



En este sentido, consideró que "los ejes del plan de Macri" son la "reprimarización, endeudamiento externo, flexibilización laboral" y agregó: "Nos quieren dejar condenados al subdesarrollo y la dependencia".



De cara a las elecciones legislativas, Kicillof envió un mensaje al resto de la oposición al afirmar que "los dirigentes de sonrisas falsas y oportunismo que querían ganar jugando para el Gobierno y haciéndose pasar por oposición este año se tienen que definir: o están con Macri o están con el pueblo".