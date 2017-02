Buenos Aires inicia paritaria docente que intentarán replicar en el país

Muy duras negociaciones paritarias comenzarán hoy entre el gobierno bonaerense y los gremios docentes, con la intención oficial acordar un aumento del 18% para 2017 y sin descartar un cierre por decreto este mes si el conflicto se extiende.



Todo hace prever que se podría llegar en conflicto al 6 de marzo, día previsto para el inicio del ciclo lectivo, porque los docentes irán a la mesa de negociaciones con un pedido de incremento salarial del 35%.



El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, insistió en que el gremio pedirá 35% de aumento salarial en la reunión paritaria que mantendrá mañana y advirtió que "va a haber conflicto" si el gobierno "quiere imponer 18%".



A pesar del precalentado escenario veraniego, la primera reunión -que se realizará mañana a las 15:00 en la biblioteca del ministerio de Economía provincial- será sólo de las comisiones técnicas del gobierno y de los gremios, por lo que no asistirán funcionarios de primera o segunda línea ni secretarios generales.



En la administración provincial saben que no será fácil un punto de encuentro con los docentes e incluso prevén días de paro, pero la decisión de descontar los días y las horas de huelga está tomada y, al igual que en 2016, será puesta en práctica.



Los docentes perdieron aproximadamente unos 200 millones de pesos el año pasado por los descuentos realizados a sus salarios debido a medidas de fuerza impulsadas por los gremios, que pedían reapertura de paritarias porque la inflación se recalentó.



Los descuentos fueron realizados a los docentes y no docentes, e incluso hasta vieron reducidos sus sueldos por medidas sancionatorias los auxiliares cuando practicaron la modalidad de "retención de tareas".



La gestión de Vidal apeló en ese camino los fallos del juez platense Luis Arias, quien le había ordenado restituir la quita salarial que hizo la dirección General de Cultura y Educación bonaerense a los docentes por las jornadas de huelgas.



Los gobernadores no obtuvieron un número común en la reunión que mantuvieron la semana pasada porque actualmente sin ayuda financiera extraordinaria de la Nación, hay algunas provincias que pagar más del 10%.



Si hubo un denominador común en la posición de los jefes provinciales: la decisión política de descontar las horas y los días que los docentes no trabajen en todas las provincias para evitar el fortalecimiento del conflicto a nivel nacional.



Los gobernadores esperan para la mañana del lunes una respuesta del Gobierno nacional al pedido para ampliar el Fondo Compensador Educativo, con la idea de cerrar un porcentaje unánime en todas las provincias que de esa manera sí podría ser del 18%.



Según dijeron a NA hombres cercanos a la mandataria bonaerense, la decisión está tomada: si no hay acuerdo durante febrero, la paritaria será cerrada con un aumento salarial por decreto.



En un año electoral, la gobernadora de Buenos Aires podría salir fortalecida como la líder de un bloque de mandatarios provinciales que enfrentaron una lógica sindical politizada y perimida, confían los asesores de Vidal.



Y, envalentonados, apuntan que hay gremios nacionales, como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que sin paritarias nacionales no tienen razón de ser y pierden poder de fuego incluso hacia el interior de las instituciones educativas.



El resultado de la paritaria nacional era tomada como un piso por los gremios, que a partir de ella pedían un porcentaje superior por lo que, según puso saber NA, fueron los propios gobernadores -no todos- quienes le pidieron a Macri que elimine esa instancia.