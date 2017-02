Comienzan las testimoniales en el juicio político a Chiara Díaz

Durante tres jornadas, los testigos propuestos por las partes deberán presentarse a prestar declaración testimonial en el marco del Juicio Político que se lleva adelante a Chiara Díaz, indicaron desde el Senado. En tanto se informó que se encuentran "trabajando en la instancia preparatoria a las jornadas indicadas" y que finalizada esta etapa "se fijarán fecha y hora para que las partes produzcan sus alegatos".

Culminado el debate se deliberará sobre la jornada en la que la Corte dará a conocer la sentencia en el recinto.



Asimismo se informó que se reiteró el oficio a la Universidad de Belgrano para que evacue el informe solicitado por el Senado constituido en Corte de Justicia.



Por otra parte, según adelantaron senadores justicialistas rechazarán el pedido para suspender el juicio político contra Chiara Díaz.

Es que el defensor de Chiara Díaz pidió la suspensión del juicio político ante el delicado estado de salud del vocal del STJ. La decisión de aceptar o no la solicitud será tomada hoy por el pleno de la Cámara de Senadores y el bloque justicialista llevará la postura de rechazarla.



La Cámara de Senadores, constituida en Corte de Justicia, recibió el jueves un pedido del abogado defensor de Carlos Chiara Díaz para que se suspenda el juicio político por un plazo no menor a 25 días, o hasta que el magistrado obtenga el alta médica.



El letrado Guillermo Brunner adujo que el delicado estado de salud del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) le impedirá estar presente durante el proceso, lo cual lesiona su derecho a ser oído por el Tribunal que lo juzga.



El presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Ángel Giano, anticipó que el oficialismo rechazará el pedido del juez.



Giano sostuvo que "no hay por qué suspender el juicio" ya que "está suficientemente garantizado el procedimiento". Remarcó que "ser oído no quiere decir que indefectiblemente tenga que estar presente" durante las audiencias testimoniales y los alegatos. "Él designó un abogado defensor que ha hecho todos los trámites, todas las peticiones, ha llevado adelante todos los actos procesales para los cuales el procesado lo ha facultado debidamente", señaló.



"Creemos que al proceso le dimos las garantías necesarias. Le hemos dado mucho tiempo para producir las pruebas, aceptamos los 20 testigos que propuso. No hubo ni habrá, en ausencia del acusado, ninguna violación de las garantías procesales. Así que no hay por qué suspenderlo", subrayó.



Además señaló: "Por lo que uno ha tenido noticias, de ser real, la situación planteada (es decir, el estado de salud de Chiara Díaz) ya lleva varios días, no es una situación nueva". Por eso esbozó dudas respecto a la intencionalidad de presentar el pedido de suspensión "justo antes de las audiencias testimoniales".



"No hay ninguna cuestión que a nuestro criterio tenga que ver con no garantizar el pleno proceso y la defensa del magistrado. En este juicio hemos tenido en cuenta todas las garantías procesales", expresó.



"No creemos que corresponda suspender ningún proceso, sabiendo también que tenemos plazos perentorios. Queremos terminar el proceso cuanto antes, que la condena o absolución, sea cuanto antes", acotó.



En Cambiemos la situación es diferente. Los senadores fijarán una posición de bloque en una reunión que se desarrollará recién hoy a partir de las 8, una hora antes del inicio de la primera audiencia testimonial.



No obstante, a título personal, el presidente de la bancada, Raymundo Kisser, considera que debe atenderse el planteo del juez. "Una cosa es que el acusado voluntariamente no quiera estar en la audiencia y otra que quiera estar y que no pueda por salud y presenta certificado médico. El acusado es el que mejor ejerce su defensa material, porque es el que conoce lo hecho mejor que nadie", le dijo a El Diario.



"Me viene a la memoria que el Tribunal Oral Federal de Paraná suspendió el juicio de Díaz Bessone por razones de enfermedad. Yo me pregunto: si los jueces de la Constitución juzgando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad le otorgaron y garantizaron derecho de defensa lo más amplio posible, con más razón nosotros se lo tenemos que dar a un juez de la Constitución".