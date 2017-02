La CGT reclamó "respuestas a los problemas concretos" para levantar el paro

Tras anunciar la convocatoria a un paro general en marzo, la CGT reclamó al Gobierno que "empiece a dar respuestas a los problemas concretos" si quieren evitar la medida de fuerza, al tiempo que resaltó que "la agitación de la zanahoria para adelante ha perdido su encanto".



"Más que la paciencia lo que se terminó es la confianza. Firmamos un acuerdo para que no haya despidos ni suspensiones y no cumplieron. Firmamos un acuerdo por un bono de dos mil pesos y tampoco cumplieron. No asumen los compromisos", se quejó el secretario general de la central obrera Carlos Acuña.



En diálogo con Radio Con Vos, el líder del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE) ratificó el paro convocado el pasado jueves y criticó al Poder Ejecutivo que encabeza Macri, al que definió como un "Gobierno de patrones que gobierna desequilibradamente".



Consultado sobre las acciones que podría hacer la Casa Rosada para revertir la medida de fuerza, el sindicalista planteó: "No más diálogo, sino que empiecen a dar respuestas a los problemas concretos".



En ese sentido, puso a modo de ejemplo que el líder del PRO tendría que sacar "un decreto de necesidad y urgencia de que todo el mundo tiene que pagar el bono".



"Así como sacan para otras cosas que lo saquen para los trabajadores", agregó el referente gremial.



Por su parte, su par de la conducción cegetista Juan Carlos Schmid aseguró que el diálogo con el Gobierno y los empresarios "ha naufragado en esta instancia por la falta de confianza", a la vez que resaltó que "la agitación de la zanahoria para adelante ha perdido su encanto".



En diálogo con Radio Mitre, el secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento resaltó que "en tanto y en cuanto no se modifiquen las consecuencias que están teniendo las medidas económicas se va a ratificar la protesta que se ha decidido".



Asimismo, insistió en la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de "suspender por ahora el diálogo tripartito" con el Gobierno y las cámaras empresarias, ya que lamentó que "ha naufragado por la falta de confianza".



"No hay apego al compromiso que se firma en la mesa y después se desconoce", se quejó Schmid en alusión a los documentos firmados en esas mesas de diálogo en las que el sector empresario se comprometía a frenar los despidos por 90 días.



Y finalizó: "En el fondo lo que estamos cuestionando es el enfoque económico que hay, que no está dando resultados. Estamos frente a una oleada de despidos que si lo sumamos a la onda expansiva que tiene sobre el sector informal estamos hablando de 400 mil personas".