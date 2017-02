Insólito: Concejal publicó fotos suyas rodeado de billetes y semidesnudo

El concejal de la localidad misionera de Mártires, Hugo Cabrera, fue noticia en enero por encadenarse en la entrada del municipio e iniciar una huelga de hambre en repudio al recorte en las dietas de los ediles. "No llego a fin de mes", había expresado mientras contaba las deudas que lo aquejaban.En esa misma oportunidad, Cabrera sostuvo que problemas de salud no le permitían realizar otras actividades para afrontar sus abultados gastos mensuales, sin embargo tampoco pudo especificar cuáles eran las enfermedades que le impedían trabajar. "Estoy enfermo, no puedo trabajar y tengo muchos hijos que mantener", había afirmado. El edil se jacta de tener 17 hijos.Ahora, desde su cuenta de Facebook sorprendió a todos al compartir una serie de fotografías suyas. En las imágenes se lo ve en una cama, rodeado de billetes y semidesnudo bajo la leyenda: "Esto va para todos los inteligentes que me mandaron a trabajar".Tras las repercusiones que tuvieron las fotos publicadas por Cabrera, desde la dirigencia de la Unión Cívica Radical, partido que llevó a este hombre a ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Mártires, se mostraron sorprendidos: "No sabemos si es cierto o es Photoshop, pero es una barbaridad", dijo el presidente radical Francisco Fonseca a, aunque reconoció: "Es un hombre que no está en sus cabales psicológicos".