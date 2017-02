Juicio a Chiara Díaz: Senadores deben definir si aceptan suspender audiencias

Para este lunes, martes y miércoles están citadas las audiencias testimoniales en el juicio político al vocal del Superior Tribunal de Justicia Carlos Chiara Díaz. Es el paso previo a los alegatos de la parte acusatoria y la defensa y la posterior sesión especial en la que los senadores, constituidos en Corte de Justicia, definen si destituyen o no al juez.



Pero, antes que nada, los senadores deben definir este lunes si aceptan o no el pedido de suspensión de las audiencias que presentó el jueves pasado el abogado de juez suspendido, Guillermo Brunner, en razón del delicado estado de salud de su defendido.



Chiara Díaz está internado en Buenos Aires y su abogado solicita un plazo de suspensión del proceso "no menor de 25 días y/o hasta el momento en que el acusado obtenga el alta médica que le permita ejercer adecuada, suficiente y eficazmente su derecho de defensa".



Argumenta que debido a su situación de internación, Chiara Díaz "se encuentra imposibilitado de interrogar y eventualmente contradecir a los testigos de cargo", especialmente a los empleados de la Universidad de Belgrano, institución que afirmó haber pagado viáticos al doctor Chiara Díaz cuando este hecho fue negado enfáticamente por el acusado.



Menciona también que la imposibilidad del acusado de intervenir en el proceso por causa de enfermedad le impide al abogado, como asesor técnico mantener una comunicación y asesoramiento permanente sobre cuestiones que van desarrollando en el proceso -técnico y o fáctico- lo cual se traduce en "una afectación del derecho de defensa".



"No se trata pues de una ausencia voluntaria, sino de un hecho objetivo (enfermedad) que impide la presencia del acusado en la etapa esencial del juicio, y con ello, se le priva de ejercer su defensa material", subraya.



La solicitud cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica, fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos.



El presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Ángel Giano, anticipó que el oficialismo rechazará el pedido del juez.



Giano sostuvo que "no hay por qué suspender el juicio" ya que "está suficientemente garantizado el procedimiento". Remarcó que "ser oído no quiere decir que indefectiblemente tenga que estar presente" durante las audiencias testimoniales y los alegatos. "Él designó un abogado defensor que ha hecho todos los trámites, todas las peticiones, ha llevado adelante todos los actos procesales para los cuales el procesado lo ha facultado debidamente", señaló.



"Creemos que al proceso le dimos las garantías necesarias. Le hemos dado mucho tiempo para producir las pruebas, aceptamos los 20 testigos que propuso. No hubo ni habrá, en ausencia del acusado, ninguna violación de las garantías procesales. Así que no hay por qué suspenderlo", subrayó.



Además señaló: "Por lo que uno ha tenido noticias, de ser real, la situación planteada (es decir, el estado de salud de Chiara Díaz) ya lleva varios días, no es una situación nueva". Por eso esbozó dudas respecto a la intencionalidad de presentar el pedido de suspensión "justo antes de las audiencias testimoniales".



"No hay ninguna cuestión que a nuestro criterio tenga que ver con no garantizar el pleno proceso y la defensa del magistrado. En este juicio hemos tenido en cuenta todas las garantías procesales", expresó a APF.

"No creemos que corresponda suspender ningún proceso, sabiendo también que tenemos plazos perentorios. Queremos terminar el proceso cuanto antes, que la condena o absolución, sea cuanto antes", acotó.





Dudas

En Cambiemos la situación es diferente. Los senadores fijarán una posición de bloque en una reunión que se desarrollará recién este lunes a las 8, una hora antes del inicio de la primera audiencia testimonial.



No obstante, a título personal, el presidente de la bancada, Raymundo Kisser, considera que debe atenderse el planteo del juez. "Una cosa es que el acusado voluntariamente no quiera estar en la audiencia y otra que quiera estar y que no pueda por salud y presenta certificado médico. El acusado es el que mejor ejerce su defensa material, porque es el que conoce lo hecho mejor que nadie", le dijo a El Diario.



"Me viene a la memoria que el Tribunal Oral Federal de Paraná suspendió el juicio de Díaz Bessone por razones de enfermedad. Yo me pregunto: si los jueces de la Constitución juzgando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad le otorgaron y garantizaron derecho de defensa lo más amplio posible, con más razón nosotros se lo tenemos que dar a un juez de la Constitución".



Kisser sumó otro argumento: "Si para nombrarlo como juez nosotros tenemos que examinarlo para darle el acuerdo político del Senado y si para eso es imprescindible que esté presente, con más razón para evaluar su destitución".



"Si el abogado defensor presentó el escrito y agregó certificados médicos que acreditan el estado de salud de Chiara Díaz, entiendo que el acusado está demostrando voluntad de asistir pero que está frente a un real impedimento para hacerlo. Esta situación amerita que consideremos la posibilidad de suspender el juicio", resumió.



El quórum

Con sus nueve votos, que constituyen mayoría simple del Senado, el FPV está en condiciones de destituir a Chiara Díaz.



Pero los senadores de Cambiemos tienen la llave para hacer caer el juicio si deciden dejar de prestar el quórum especial de dos tercios que la Constitución exige para el desarrollo del proceso.



Sin la presencia de 12 senadores sentados en sus bancas no puede avanzar el desarrollo del juicio político en ninguna de sus instancias. Para alcanzar esa mayoría especial de dos tercios, el oficialismo requiere del acompañamiento de al menos tres senadores opositores.



Kisser reivindicó el uso del quórum como una "herramienta" y un "derecho" de los legisladores. Y desde el FPV el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, Lucas Larrarte consideró que, llegado el caso, sus pares de Cambiemos estarían ejerciendo de modo "abusivo" el derecho a no dar quórum.



"Desde el punto de vista político nos parece una cobardía (no dar quórum), porque estamos en tiempos en que la ciudadanía exige que demos la cara, no la espalda", agregó el vocero del oficialismo. Cambiemos dará quórum para la primera audiencia de este lunes, en la que se resuelve el pedido de suspensión. Si el bloque de radicales y macrista adopta finalmente el criterio de Kisser, habrá en la audiencia dos posiciones encontradas. El abogado radical asegura que "la única decisión que se adopta por mayoría simple es la destitución o el rechazo de la acusación, en todo lo demás, en toda la sustanciación del proceso se necesita dos tercios".