Busti demandó "políticas específicas para cada sector que está en crisis"

"El peronismo es una expresión de valores e ideas para transformar la realidad, satisfacer las realidades concretas y los anhelos de transformación social de la mayoría del pueblo argentino", resaltó el ex gobernador Jorge Busti durante un acto que se realizó este sábado en Santa Elena, a pesar del fuerte temporal de viento y lluvia que se registró en esa localidad.



"Traigo a colación este concepto producto de la realidad que hoy estamos viviendo y somos testigos como se va deteriorando las condiciones laborales de los trabajadores quienes se encuentran cada vez más precarizados; que el solo reconocimiento de lo mal que están las cosas, no alcanzan si no hay políticas específicas para cada sector que está en crisis", subrayó el dirigente.



El acto político, que primero iba a realizarse en Club Villa Urquiza, pudo concretarte en el Sindicato de Empleados Municipales a causa de las inclemencias climáticas, y tuvo como primeros oradores a Juana Ramón Fleitas, Oscar "Vasco" Bereochea y Roque Gómez, quienes coincidieron y destacaron el esfuerzo de la militancia para participar sin importar las condiciones adversas.



Estuvieron presentes además la diputada nacional, Cristina Cremer; los legisladores provinciales Daniel Koch y Gustavo Zavallo y el secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustibles de Entre Ríos, Pablo Ayala y la ex candidata a intendente del FEF de esa ciudad en 2011, Nilda Strauss.



"Nosotros tenemos el corazón y la mente abierta para un peronismo victorioso" -continuó Busti- no rehuimos a nuestras responsabilidades, pero también le recordamos a todos esos que se jactan diciendo que todos somos iguales que los `ismos´ en nuestro movimiento son circunstanciales y lo que permanece es la esencia el peronismo y es la esperanza de los trabajadores, de los desposeídos, de los adultos mayores".



Por otra parte, aseguró: "Vendremos a Santa Elena las veces que sean necesarias para estar al lado de la gente, de sus problemas, siendo solidarios y sensibles para elaborar las mejores propuestas y brindarlas a los que tiene que solucionar los problemas".



"En mi larga trayectoria política les puedo confesar que en 30 años nunca vi llover tanto durante un acto, por eso mi reconocimiento a todos ustedes y decirles que hoy la lluvia no fue protagonista; los verdaderos protagonistas son ustedes y su vocación de transformar la realidad; aprovecho además para felicitar a todos los concejales presentes y muy especialmente al concordiense Daniel Cedro que se puso el overol y en su rol de militante trabajó codo a codo con los organizadores para que esto sea un verdadero éxito".



Finalmente anunció que el próximo 24 de marzo en Villaguay, su espacio político se va volver a concentrar para "reiterarle al gobierno nacional que en esa fecha, pero de 1976, se instaló en la Argentina la dictadura más sangrienta que dejó como triste saldo de 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos; ratificaremos que fue terrorismo de Estado y que tenían un plan sistemático que llevaron adelante", puntualizó el ex mandatario provincial.



Por su parte la diputada nacional Cristina Cremer pidió: "Como dirigentes políticos tenemos la obligación de poner de manifiesto nuestra mayor sensibilidad y organizarnos para enfrentar lo que se viene; porque después de un año de este gobierno nacional, hasta ahora lo único que hemos recibido fueron mentiras"



"Prometieron más trabajo y lo que hay hoy es mayor desempleo, mayores tarifas, más caros todos los precios en las góndolas de los alimentos. Quienes pretendamos un país mejor debemos unirnos en honor a esa gente, que la está pasando muy mal".



En tanto, el diputado provincial concentró su discurso "en el atropello al federalismo que vive la provincia y la seria posibilidad de coartar la libertad de expresión pasando a la cadena de Radio Nacional a las emisora de frecuencias moduladas pertenecientes a LT 14 de Paraná, LT 11 de Concepción del Uruguay y la FM de Radio Nacional Gualeguaychú".

"Una vez más los trabajadores en el ojo de la tormenta que ven peligrar sus fuentes de trabajo, rechazamos terminantemente esas decisiones centralistas que adoptan en un despacho de Buenos Aires sin siquiera tener una mirada del interior profundo".



Al hacer uso de la palabra el presidente del bloque de diputados del Frente Renovador, Daniel Koch, enumeró la cantidad de obras con las que se benefició Santa Elena en las gestiones de Busti; y en el plano electoral, si bien no quiso hablar de candidaturas, dijo que desde el espacio "Estamos muy tranquilos porque sabemos que tenemos al mejor candidato y a eso también lo sabe el resto de los entrerrianos".