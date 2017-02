El Frente Litoral manifestó su apoyo a los trabajadores de LT14 y FM Baxada

"Los trabajadores de LT 14 y FM Baxada están resistiendo porque el macrismo quiere vaciar la radio, su contenido y terminar con el federalismo", señaló Hugo Retamar, referente del Frente Litoral, durante el Plenario que se desarrolló este viernes al aire libre en el Barrio El Eucaliptal de la ciudad de La Paz. "También nos preocupa la situación de los compañeros de la Secretaria de Trabajo, donde se aplica una baja de salarios. Como peronistas, no podemos permitir esto", agregó el principal orador del evento.



"Estamos acá porque estamos organizados. Estamos recorriendo la provincia. Para marzo estamos convocando a un gran acto de unidad peronista en la ciudad de Paraná. Tenemos una nueva forma de hacer política: nos preocupa lo social, lo cultural, lo educativo. Tenemos en claro que nuestro enemigo es el neoliberalismo que conduce el estado nacional", advirtió Retamar.



En la oportunidad, el orador del Plenario del Frente Litoral manifestó la preocupación del sector por la situación de La Paz. "Es lamentable que el gobierno municipal de Cambiemos no se preocupe por los vecinos, el deporte, la cultura y la educación. Debemos golpearles la puerta para que nos den soluciones", señaló el dirigente peronista, Hugo Retamar.



Por su parte, José Esquivel, referente del Frente Litoral en La Paz, indicó: "El gobierno local de Cambiemos no está haciendo nada por la gente. El Frente Litoral está cerca del pueblo. No esperamos las elecciones para hacerlo".



Además del acto, los integrantes del Frente Litoral conversaron con los vecinos, recorrieron la ciudad, entregaron alimentos, pañales y útiles escolares al merendero del Barrio El Eucaliptal y conversaron con los mienbros del Centro Cultural Cabayú Cuatiá, quienes resisten su desalojo.



Se trata del 4to. Plenario Provincial del Frente Litoral. El primero se desarrolló en Colón. Concepción del Uruguay y Villaguay fueron las sedes de los posteriores encuentros y se convocó a un gran acto para marzo en la ciudad de Paraná.