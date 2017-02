Cáncer: se instrumentan estrategias de prevención para disminuir incidencia

Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Esta enfermedad es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células que puede presentarse prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.



Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de tipos de cáncer pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, en especial si se detectan en una fase temprana.



En todos los casos la prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el aumento de la incidencia de esta enfermedad.



Al respecto, desde el Iosper el presidente, Fernando Cañete, sostuvo que "la prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de esta enfermedad. Con prevención y diagnóstico temprano se podría evitar el 40 por ciento de las muertes por esta patología".



Y agregó que "la precisión en los diagnósticos nos permite instrumentar acciones orientadas a la prevención. De hecho, ahora contamos con el Centro de Medicina Nuclear y Molecular, donde se realizan estudios muy precisos".



Los números del Iosper



Cañete comentó que "en un relevamiento que se hizo de enero a septiembre de 2015, se registraron 400 casos de cáncer, lo que determinó un promedio de 40 casos nuevos por mes".



El presidente de Iosper encargó ese trabajo tras conocer las cifras mensuales de los nuevos casos de cáncer que requerían cobertura, que en el caso del de mama, Iosper cubre en un 100 por ciento. "Lo pedí tras el lanzamiento de nuestra Campaña de Hábitos Saludables, en octubre de 2015. En ese momento, además, se hablaba de 30 nuevos casos mensuales, pero en 2016 año hubo un fuerte incremento", dijo, al precisar que la cifra tuvo un aumento muy importante durante los primeros cuatro meses del año pasado.



Desde el 1 de enero al 30 de abril de 2016 se abrieron en el Instituto 232 fichas oncológicas, aunque no todas correspondían a casos con cáncer de mama: 60 en enero; 30 en febrero; 60 en marzo, y 74 en abril. En mayo fueron 48; en junio 43; en julio 39; en agosto 56; en septiembre 55 y en octubre 31, lo que hace un total de 272 afiliados afectados en esos seis meses. Hasta octubre de 2016, Iosper registró 504 afiliados oncológicos.



Situación actual





El titular del Instituto Provincial del Cáncer (IPC) que depende del Ministerio de Salud de la provincia, Oscar Remedi, informó que, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se espera una incidencia de la mortalidad y morbilidad de cánceres del aparato digestivo, mayormente de los colorrectales, de un 70 por ciento superior a la década anterior.



No obstante, comentó, se observa un retroceso en otros tipos de cáncer debido a cambios de hábitos, como ocurre con el hecho de dejar de fumar, que hace que hoy no haya la cantidad de casos de cáncer de pulmón como hace diez o veinte años. En ese sentido, valoró las leyes sancionadas para desalentar el consumo de tabaco, acompañadas de campañas de concientización.



Trabajo de la provincia



Entre Ríos definió trabajar junto a Nación en la prevención del cáncer, en especial bajo cuatro ejes: prevención del cáncer de mama, de colon rectal, digestivo y de pulmón. En este contexto, en marzo llegarán a la provincia autoridades del Instituto Nacional del Cáncer (INC) para avanzar en la implementación de un plan piloto para la detección precoz del cáncer colorrectal y de mama.



Además, a propuesta del INC, está en evaluación para su implementación en la provincia que toda mujer con 50 años de edad, sin antecedentes y sin obra social, pueda presentarse donde haya mamógrafo para hacerse una mamografía y una ecografía una vez al año.



En lo que hace a los tipos de cáncer del aparato digestivo, la provincia prevé implementar un plan piloto en dos localidades para la detección precoz. En ese marco se hará la detección de la sangre oculta en heces, el estudio endoscópico y anatomopatológico, y finalmente el tratamiento quirúrgico de ser necesario. Hoy en día, más del 50 por ciento de los tumores son curables y, si son detectados en estadíos tempranos, la cifra asciende a más del 70 por ciento.



El titular del IPC manifestó que es más simple y efectiva la detección precoz y la adopción de hábitos saludables que cualquiera de los métodos quimioterapéuticos o terapias radiantes. "Lo mejor es educar y prevenir, y si bien en algunos casos no podemos hablar de prevención, sí podemos hablar de detección precoz: Eso representa un mayor trabajo humano, más mano de obra del trabajador de salud, pero también significa curación del paciente, curación total y con un ínfimo costo para el sistema sanitario", completó Remedi.



El Ministerio de Salud, igualmente, trabaja en la promoción de la estrategia de vacunación contra el VPH, tanto en niñas como en varones (incorporados este año al calendario). Esta campaña busca inmunizar contra el virus del papiloma humano, que alcanza tanto a mujeres generando cáncer de cuello de útero, como a varones produciendo cáncer de pene, de perineo y faríngeo en un alto porcentaje.