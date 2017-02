El abogado de Chiara Díaz pidió que se suspenda el juicio político por 25 días

El letrado, Guillermo Brunner, adujo que el delicado estado de salud del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) le impedirá estar presente durante el proceso que se iniciará el lunes próximo, lo cual lesiona su derecho a ser oído por el Tribunal que lo juzga.



Giano sostuvo que "no hay por qué suspender el juicio" ya que "está suficientemente garantizado el procedimiento". Remarcó que "ser oído no quiere decir que indefectiblemente tenga que estar presente" durante las audiencias testimoniales y los alegatos. "Él designó un abogado defensor que ha hecho todos los trámites, todas las peticiones, ha llevado adelante todos los actos procesales para los cuales el procesado lo ha facultado debidamente", señaló. Y aseguró que Chiara Díaz "ha sido y será oído" porque puede expresarse "a través de su asesor legal".



Rechazo



Si bien el Senador señaló que la decisión de aceptar o no el pedido será tomada el lunes a las 9 por el pleno de la Cámara, constituida en Corte de Justicia, adelantó que el bloque justicialista ya resolvió su rechazo.



"Obviamente será tratado, conversado y puesto a consideración con los senadores del bloque de Cambiemos y con el senador Héctor Blanco. Pero creemos que al proceso le dimos las garantías necesarias. Le hemos dado mucho tiempo para producir las pruebas, aceptamos los 20 testigos que propuso. No hubo ni habrá en ausencia del acusado, ninguna violación de las garantías procesales. Así que no hay por qué suspenderlo", subrayó.

Además señaló: "Por lo que uno ha tenido noticias, de ser real, la situación planteada (es decir, el estado de salud de Chiara Díaz) ya lleva varios días, no es una situación nueva". Por eso esbozó dudas respecto a la intencionalidad de presentar el pedido de suspensión "justo antes de las audiencias testimoniales".



"No hay ninguna cuestión que a nuestro criterio tenga que ver con no garantizar el pleno proceso y la defensa del magistrado. En este juicio hemos tenido en cuenta todas las garantías procesales", expresó.



"No creemos que corresponda suspender ningún proceso, sabiendo también que tenemos plazos perentorios. Queremos terminar el proceso cuanto antes, que la condena o absolución, sea cuanto antes. La continuidad es lo que vamos a proponer el lunes a las 9, cuando comience la reunión de la Corte de Justicia", finalizó.



Fuente: APF