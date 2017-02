Juliana Awada, autorizada a utilizar la flota presidencial

Política Polémica por uso del helicóptero presidencial para buscar a la familia de Macri

La polémica se originó luego de que el diario El País, de Uruguay, difundiera la noticia de que el presidente Mauricio Macri envió el helicóptero oficial a Punta del Este para buscar a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia, quienes viajaron al país vecino a descansar.A partir de la polémica y las acusaciones cruzadas, la secretaría General de Presidencia que conduce Fernando de Andreis extendió un pedido a la OA para dilucidar si es legal el uso de la flota presidencia por parte de Awada y para saber si la primera dama también corre la obligación de registrar los regalos que reciba en su condición de esposa del Presidente, una normativa que impulsó la OA el año pasado, tal como adelantó Clarín. "La Primera Dama se convierte en un referente institucional y que no es sólo su persona la que está en juego sino la institución a la que representa", asegura el informe de los técnicos de la OA, que lleva la firma de Alonso.En consonancia con las declaraciones de la titular de la OA, el informe detalla que -a pesar de que el rol de primera dama no está debidamente definido- es competencia de la Casa Militar velar por la seguridad del Jefe de Estado y su cónyuge. Y que la secretaría General debe asistirlos en sus funciones protocolares."Siendo la seguridad de la máxima autoridad del país y de su grupo familiar una cuestión de Estado (cualquier afectación puede repercutir en la función pública del señor Presidente de la República), resulta procedente la razonable utilización de la flota presidencial por parte de la Primera Dama, siempre que ésta se sujete a los principios, pautas y deberes éticos contenidos en la Ley 25.188 de Ética Pública y en el Código de Ética Pública aprobado por Decreto 41/99", sostiene el documento que insiste en el rol protocolar de la cónyuge del Presidente, en este caso, Juliana Awada.El informe también autoriza a los funcionarios del Ejecutivo a utilizar la flota presidencial. Un artículo publicado en La Nación en 2016, da cuenta de que durante el primer semestre ocho ministros y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal utilizaron la flota presidencial. Ante un pedido de Clarín para obtener un registro actualizado, en Secretaría General rechazaron información similar.Hace pocas semanas el ministro de Energía Juan José Aranguren utilizó el helicóptero presidencial para volar desde Olivos -adonde había asistido a una reunión de seguimiento con el Jefe ed Estado- hasta la Casa Rosada, a pocos metros de la Cartera que conduce. "El uso de los bienes del Estado ?y en particular de la flota oficial- debe resultar razonable, prudente y austero, evitando abusos y prácticas contrarias a la finalidad de bien común que debe presidir el accionar del Estado", señala el informe. El criterio de "razonabilidad" y "austeridad" desde ya es un valor subjetivo, que quedará en manos de la autoridad a cargo; en este caso, Mauricio Macri.Con respecto a la prohibición de aceptar regalos, la OA concluye que también recae sobre la Primera dama, porque de otra forma podría convertirse en un canal para eludir la objeción que recae sobre el Presidente.En el entorno de Alonso se disgustaron ante las críticas que recibió la titular de la OA en algunos medios por un viejo tuit en el que reclamaba investigar el uso de la flota oficial, cuando Cristina Kirchner era Presidenta. "Antes era diputada opositora y ahora cumple un rol institucional. Lo que les molesta es que hagamos funcionar a una institución que durante el kirchnerismo estaba dormida", se quejaron.Fuente: Clarín