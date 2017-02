Paritaria docente: "No fijamos un techo ni un piso", dijo Bordet

Política Bordet se pronunció por un acuerdo responsable con los gremios docentes

El gobernador, Gustavo Bordet, destacó que lo analizado en la víspera, durante una reunión con mandatarios de diversas provincias, "no tuvo que ver sólo con lo salarial, sino con la educación en todo el país".Señaló aque más allá de que no haya paritaria nacional, las provincias siempre encaran su propia negociación. Ratificó que "en los próximos días vamos a convocar a los gremios docentes para iniciar las paritarias en busca de un acuerdo responsables para no comprometer fondos que no vamos a tener".Puso de relieve que la Provincia no sólo debe cumplir con los salarios, sino también con "infraestructura, atención socio sanitaria de la población y desarrollo productivo. Pondremos lo mejor para llegar a un acuerdo", enfatizó.Por otra parte, el gobernador sostuvo que ve "con mucha preocupación" el nuevo incremento de la tarifa eléctrica en el país. "Impactará sobre las finanzas de los usuarios. Los subsidios que tiene Capital Federal y provincia de Buenos Aires serían los que deberían tener el recorte y no en Entre Ríos, pero se sigue financiando desde las provincias a los grandes centros urbanos", cuestionó.