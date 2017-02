El gremio de transporte adherirá al paro convocado por la CGT para marzo

Política La CGT realizará en marzo una movilización y paro

El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, justificó la adhesión de su gremio al paro convocado por la CGT para marzo al advertir que "cada vez hay más despidos y suspensiones" y que "si esto no camina, en marzo va a haber problemas"."La medida de fuerza es un hecho", sentenció Fernández y agregó: "Los empresarios se comprometieron a frenar los despidos y las suspensiones y esto continúa. Nosotros solo queremos cuidar las fuentes de trabajo".En declaraciones a radio Mitre, el líder de la UTA señaló que en la CGT están "preocupados" especialmente por la situación de la industria, donde dijo que "cada vez hay más despidos y suspensiones" y que "si esto no camina, en marzo va a haber problemas".Además se mostró escéptico respecto de la confianza del Gobierno en una eventual baja de la inflación este año y preguntó: "¿A costa de qué van a bajar la inflación, de los salarios? La gente no puede comprar".El último jueves, la CGT definió la realización de un paro nacional acompañado por una movilización para la segunda quincena de marzo, a la vez que anunció que no volverá a participar de las mesas de diálogo con el Gobierno y empresarios.Según explicaron los miembros del triunvirato que conduce la CGT, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, la decisión se tomó al poner en consideración el incumplimiento de los empresarios en el pago del bono de fin de año y por los despidos que se registraron en las primeras semanas del año, además de las medidas del Gobierno como la nueva suba de tarifas.