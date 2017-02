La bicameral de DNU modificó su reglamento

La Comisión Bicameral del Congreso encargada de analizar los decretos presidenciales resolvió hoy modificar su reglamento para poder pedir informes al Gobierno que fundamenten cada DNU y decidió citar a los sindicatos para opinar sobre la modificación del régimen de ART, que se tratará la semana próxima.



La modificación del reglamento interno de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo fue propuesta por los diputados y senadores kirchneristas y cuestionada por el oficialismo, pero finalmente se consensuó un texto intermedio que resultó aprobado por unanimidad.



A partir de esta modificación la Bicameral podrá, además de invitar a personas e instituciones que tengan vinculación con el tema del que se trate un DNU (una atribución que ya tenía), pedir informes al Poder Ejecutivo que fundamenten cada decreto.



La senadora del PJ-FPV Anabel Fernández Sagasti resaltó la importancia de poder pedir informes en temas como el DNU con el que el presidente Mauricio Macri modificó el régimen de migraciones, que será tratado por la comisión el 15 de febrero, junto con los decretos referidos al calendario de feriados.



El diputado de Cambiemos Pablo Tonelli objetó el cambio propuesto por el kirchnerismo, al señalar que "de acuerdo con la ley, el objeto de la comisión es pronunciarse sobre la validez o invalidez de los decretos y no sobre su contenido o mérito".



Se dio entonces un debate respecto a la modificación del reglamento que finalmente se zanjó con la redacción de un texto intermedio: el acuerdo fue que los pedidos de informes no pudiera presentarlos un legislador por sí mismo, sino a través de la presidencia de la comisión y en acuerdo con el pleno.



Por otra parte, la Bicameral decidió invitar a la CGT y a las dos CTA el próximo miércoles a las 16.00, cuando se aboque al tratamiento del DNU que modificó el régimen de ART, el cual fue cuestionado por el ala dura del kirchnerismo.



La diputada del Frente para la Victoria Diana Conti sostuvo que ese decreto "es inconstitucional porque implica una intromisión (del Poder Ejecutivo) en un pleno trámite parlamentario", en referencia al proyecto de ley que también modificaba el régimen de ART y que ya había sido aprobado por el Senado.



El tema podría volver a dividir al Frente para la Victoria, dado que mientras el ala dura del kirchnerismo prevé rechazar de pleno ese DNU, los senadores Juan Manuel Abal Medina, Mario País y Graciela de la Rosa no tienen una postura definida, según constató NA.



Por otra parte, la Comisión Bicameral dio dictamen favorable y de mayoría a todos los decretos que formaban parte del temario de este jueves, gracias a que en algunos de ellos los senadores del PJ-FPV se abstuvieron, con críticas.



Entre los decretos aprobados se incluye de ampliación presupuestaria que fue muy criticado por los senadores Abal Medina y De la Rosa, quienes cuestionaron el manejo de las finanzas que lleva adelante el Gobierno.



De la Rosa cuestionó que "con este decreto, ya van tres ampliaciones presupuestarias que implican que el 28,36 por ciento del presupuesto fue modificado", mientras que Abal Medina alertó sobre "el alto nivel de endeudamiento" en el que, a su criterio, está ingresando la administración de Macri.



Además de ese decreto, la Bicameral aprobó el que se utilizó para modificar la Ley de Ministerios a fin de separar las áreas de Hacienda y Finanzas.



También se avalaron dos decretos referidos a los impuestos sobre los cigarrillos: uno que lleva del 60 al 75 por ciento el gravamen sobre el precio de venta de cada paquete y el otro reduce el impuesto adicional de emergencia que se prorroga anualmente del 21 al 7 por ciento.



En el listado de decretos aprobados también figura un decreto que dejó sin efecto el impuesto que cobra el Estado sobre el valor de vehículos terrestres para transporte de pasajeros nuevos y otro que elimina el gravamen del 12 por ciento sobre el expendio de vinos espumantes.