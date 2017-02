Alquileres: Con un nuevo proyecto, buscan frenar el que ya tiene media sanción

A fines de 2016 el proyecto de ley para regular los alquileres fue aprobado por unanimidad en el Senado.



Aquella iniciativa, presentada por la senadora Silvina García Larraburu, elegida por el Frente para la Victoria de Río Negro, entre sus puntos más salientes, estableció un nuevo plazo de contratos, que pasó de dos a tres años, y que los aumentos de precios sean anuales. Sin embargo, lo más polémico fue que consagró un principio de actualización de los contratos sólo si la inflación anual supera el 10 por ciento.



No hubo reacción del Gobierno en aquel momento, ya que la discusión estaba enfocada en el régimen del impuesto a las ganancias.



Pero cuando poco para que comience el nuevo período de sesiones ordinarias, en el oficialismo iniciaron una ronda de consultas para llegar a un proyecto alternativo. "Se trabaja en un proyecto alternativo", confirmó una alta fuente del Ministerio del Interior y Obras Públicas, que conduce Rogelio Frigerio.



La norma ya se aprobó en el Senado con unos números inéditos para un sistema de este tipo: 68 a 0. Ahora, aquella iniciativa debería ser tratada por el Congreso. "Yo espero que se trabaje sobre ese proyecto que ya está aprobado, ya que pasó todo el proceso de comisión, se hizo entre todas las partes, se consultó a las entidades de inquilinos. Hubo consenso de todos. No me parece que debamos empezar todo de cero", dijo a La Nación la senadora García Larraburu.



En el Gobierno admiten que se modificará, aunque, reconocían ayer, "aún no hay definiciones sobre el nuevo proyecto".



Por estos días, la discusión sobre el mundo de los alquileres no sólo se dio en medio de este proyecto con media sanción. El nuevo régimen de Ganancias, que permite deducir al inquilino una parte de lo que paga de alquiler, establece que se debe probar el pago con la presentación del contrato y las facturas en la AFIP. Sucede que, al menos entre los particulares, este sector está mayoritariamente en negro. No son pocos los que creen que el blanqueo de la actividad podría generar aumentos en el precio de los alquileres.



El proyecto de García Larraburu, que modifica el Código Civil y Comercial, contempla la devolución del depósito en garantía y dispone que las comisiones inmobiliarias sean determinadas por ley de cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, que no superen nunca el valor de un mes de alquiler.



"Creemos que es un régimen que entrega mucha más igualdad entre las partes", dice la senadora.



Además, ordena que las expensas extraordinarias en ningún caso corran por cuenta del inquilino, cosa que ahora tampoco sucede, pero que, en la práctica, es materia de negociación entre las partes.



Además, elimina el plazo de seis meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa y agrega que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.



Constructores en alerta



Pero sobre todo lo que más preocupa a los propietarios y a los constructores es el sistema de actualización. La norma estableció que los precios se modificarán en forma anual a través de un índice ponderado que elaborará el Indec sobre la base de la evolución de los índices de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), promediados en partes iguales.



Pero esa actualización operará sólo si existe una inflación superior al 10%. En caso contrario, no podrá indexarse y habrá que esperar a que se cumplan los años de contrato.



Los constructores consideran que esta última parte es la más compleja. De hecho, podría darse el caso de que durante la vigencia de tres años de contrato haya una inflación de 27,7 por ciento (9,9 por ciento por año) y que jamás se dispare la actualización. "Es una pésima señal para los que construyen para alquilar", dijo un constructor.



Justamente entre ellos también hay debate. Y de allí saldrá un proyecto con sus planteos para entregar al Gobierno.