Macri ratificó el techo para los aumentos salariales: menos del 20%

El jefe de Estado le pidió a los trabajadores que "entiendan que la Argentina tiene un problema severo que es el nivel de pobreza" causado por la suba de precios.También dirigió un mensaje a las empresas y las negociaciones salariales: "Cada sector privado hará su paritaria, pero tengan cuidado porque queremos que la gente reciba las cosas a menor precio y mayor calidad, por eso hagan las cosas como corresponden"."Nos hemos comprometido a reducir la inflación y hemos tenido éxito. La bajamos a la mitad, en el último semestre fue menos del 9% y aspiramos este año a tener una inflación por debajo del 20%", sostuvo el mandatario.De este modo, el jefe de Estado salió a responder los reclamos de diversos sectores gremiales, como el caso de los docentes, quienes pretenden una suba salarial acorde al 25% que estiman las consultoras privadas.En declaraciones a Canal 3 de Rosario, Macri admitió el malestar que existe entre los sindicatos: "Lo percibo, entiendo, pero también hay que entender que la Argentina tiene un problema severo que es el nivel de pobreza y una de las causantes es la inflación".Sobre el tema inflacionario, sostuvo que "el primero que debe hacer los deberes es el Estado y no puedo pagar mucho más de lo que la gente paga por impuestos"."Tenemos que ir bajando impuestos como lo hicimos cuando sacamos las retenciones, para minería y el petróleo, tenemos que seguir a nivel nacional y provincial, bajar el gasto público a un nivel que pueda ser bancado", señaló.Por su lado, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aseguró que en materia salarial "no existe techo" y sostuvo que desde el Gobierno "no le ponemos número a la paritaria".Pidió a los gremios que no se excedan "en los pedidos, ni tampoco verduguemos a la gente" e instó al sector a buscar "un equilibrio sano"."Si vamos bajando la inflación, si ya hemos resuelto Ganancias, eso hay que tenerlo en cuenta", pidió el ministro.