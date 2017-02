Triaca apuntó a los empresarios por incumplir el pacto antidespidos

Política La CGT realizará en marzo una movilización y paro

La CGT denunció al Gobierno y a los empresarios de no mantener el "pacto antidespidos" y el Gobierno apuntó a la responsabilidad en el empresariado."Se ha perdido la confianza con algunos sectores empresarios que tienen que dar respuesta porque había un acuerdo político de cuidar el nivel de empleo", afirmó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en una entrevista concedida a Radio Mitre. Y agregó: "Hay algunos [hombres de negocios]que no dejan de hacerse los vivos".Las afirmaciones del ministro se refieren al pacto que firmaron el 23 de noviembre pasado algunas cámaras empresariales, el Gobierno y algunos sindicatos en donde se comprometían a mantener el personal hasta el 1° de marzo. El reclamo de Triaca hacia los empresarios va en línea con el que motivó a la CGT a emprender una medida de fuerza y un eventual paro nacional en marzo. El funcionario también aclaró que comprende la reacción del triunvirato cegetista y aseguró: "Seguimos dialogando con los representantes de la central obrera y sabemos que los gremios industriales son los que tienen más dificultad".Sin embargo, el titular de la cartera destacó el repunte que se produjo en el mercado laboral en el último trimestre. "Si uno mira los datos del empleo de los últimos meses del año pasado vemos que el crecimiento del empleo empieza a contrarrestar los meses que fueron dificultosos a principios de año."Además, agregó que el objetivo del Gobierno es tener una mirada a mediano y largo plazos y solucionar problemáticas de fondo que afectan a los trabajadores."Parte de la tarea que estamos haciendo con el ministro de Modernización es ir en el sendero de mejorar las condiciones del trabajador del Estado, que han sido botines de guerra donde está lleno de gente que no cumple funciones y no brinda un servicio público".En ese sentido, se refirió a las modificaciones en el régimen de las ART, establecidas por decreto por Macri. "Creemos que había una industria del juicio. 600 millones de dólares se distribuyeron en honorarios el año pasado.""Un trabajador estaba tres años litigando y no tenía una solución. Era un sistema que no cubría bien a los trabajadores y no les daba previsibilidad a las empresas", definió, al tiempo que expuso algunas cifras: "El tema de las ART pasó de representar el 1,5%de la masa salarial para la cobertura de todos los trabajadores, a más del 3,5%, con casos que llegan hasta el 20%. Es un impacto nocivo para generar puestos de trabajo".Finalmente, Triaca fue consultado acerca de las paritarias para este año, que ya generaron algunos conflictos, como es el caso de los docentes y de los bancarios. El ministro aseguró que no pondrán un techo -"como no lo pusimos el año pasado"-, pero que buscarán cierta homogeneidad en la pauta laboral."Una actividad puede afectar otras. Muchas veces, las negociaciones entre las partes tienen que tener una mirada sobre el conjunto de las actividades. Uno tiene que velar por un cumplimiento homogéneo, más allá de las particularidades [de cada sector]", dijo.