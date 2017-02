Docentes marcharon para rechazar un "techo" en la paritaria del sector

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Docentes de todo el país marcharon este jueves y amenazaron convocar a un paro en rechazo a la decisión del Gobierno de no llamar a paritarias a nivel nacional y contra el "techo" salarial del 18 que pretenden establecer provincias, mientras el presidente Mauricio Macri aseguró que los

salarios del sector crecieron "por arriba de la inflación".



La decisión del Gobierno de no convocar a paritarias para fijar un salario mínimo de referencia generó protestas entre los sindicatos provinciales que convocaron a una movilización.



Los docentes marcharon desde la esquina del Congreso hasta Callao 181, dado que allí se encuentra el hotel Savoy en el que se iban a reunir los mandatarios provinciales que a último momento cambiaron la sede de su encuentro para trasladarse al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en San Martín 857.



La marcha fue convocada por los cinco gremios nacionales: CTERA, UDA, SADOP (Privados), AMET (Técnicos) y CEA, que contó con el apoyo de la CGT y la CTA, junto con sindicados de diversas jurisdicciones.



Casi en simultáneo con la movilización, Macri desde Santa Fe, dijo que el gobierno promoverá una suba salarial inferior a la inflación y que será inferior al 20 por ciento.



Incluso, el Jefe de Estado sostuvo que en las paritarias llevadas a cabo con los docentes: "La mayoría de los casos los salarios han crecido por arriba de la inflación".



"Macri quiere hacernos retroceder 30 años. Quiere que no tengamos paritarias y quiere cargarse la escuela pública. No discutimos solo un porcentaje, discutimos un modelo de país. Exigimos el cumplimiento de la ley que estableció la paritaria docente", se quejó la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso.



En esa línea, la dirigente nacional advirtió que "si no hay paritaria, hay paro nacional y vamos a llenar la Plaza de Mayo", en rechazo a la decisión del Gobierno de liberar a las provincias para que fijen su propio aumento.



Sergio Romero, de UDA, alertó que "no convocar a la paritaria es poner en peligro la paz social" y agregó que "no nos vamos a someter a un ministro (de Educación, Esteban Bullrich) que quiere modificar las conquistas de derechos que conseguimos".



Federico Puy, congresal de UTE-CTERA y dirigente de la Corriente Nacional 9 de Abril-Lista Marrón, dijo que la marcha fue realizada con una protesta frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires.



Trabajadores de la educación agrupados en los gremios Ademys y UTE (CABA) y en Suteba (Buenos Aires) se movilizaron junto a dirigentes sindicales de otras jurisdicciones para denunciar "este intento de ataque al salario".



Puy agregó que que el "techo salarial" será parte de un pacto entre Cambiemos y la oposición en año electoral.



Según la Ley de Financiamiento Educativo promulgada en 2005, el Ministerio de Educación nacional debe acordar junto al Consejo Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes las condiciones laborales, el calendario educativo y el salario mínimo docente.



Asimismo, dispone un fondo de compensación para asistir financieramente a las provincias que por falta de recursos no lleguen a pagar el salario mínimo docente.



Al respecto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que este año el Gobierno nacional no participará de las paritarias nacionales, incluida la docente.



AGMER participó de la marcha

Docentes nucleados en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) participaron de la movilización convocada por CTERA bajo la consigna "sin paritaria, hay conflicto".

Representantes de AGMER de los departamentos Colón, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay, Islas, Diamante, San Salvador, La Paz y Paraná, junto a representantes de AMET y ATE, se concentraron esta mañana en el Congreso, para luego marchar con las entidades de base de CTERA.

La exigencia de los sindicatos docentes es que se convoque la paritaria nacional docente para discutir la recomposición salarial y otros temas que hacen a la educación pública y las condiciones laborales de los docentes.