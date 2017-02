Rechazaron los pedidos de la defensa de Canosa y será indagado

Política Resultados de allanamientos comprometerían a Canosa

El ex funcionario pretendía que se le permitiera brindar una declaración informativa y que se citara a declarar al denunciante, el senador provincial Raymundo Kisser (Cambiemos-Paraná). La magistrada se inclinó por la postura de la Fiscalía, que no considera necesario citar al legislador radical y opina que a Canosa se le debe tomar declaración de imputado.En la audiencia se conocieron más detalles de lo hallado en los allanamientos realizados en domicilios de familiares del imputado y se confirmó que se dividirá la causa en tres: la que se le sigue a Canosa por enriquecimiento ilícito, la de negociaciones incompatibles con la función pública y una tercera estará compuesta por la denuncia contra el anterior titular de Sidecreer, Nelio Calza. También se informó acerca de documentación aportada a la causa por las nuevas autoridades de la tarjeta, hoy presidida por Horacio Bechara, que a criterio de la Fiscalía complican aún más la situación de Canosa, ya que muestran licitaciones adjudicadas a familiares, pese a que las ofertas no eran las mejores.Barrandeguy destacó que "Canosa quiere colaborar con la Justicia" y que, en razón de ello, "renunció al secreto bancario y al secreto fiscal". También mencionó que, tras los allanamientos, "se presentó y dijo que abría las puertas de su morada" y agregó: "Ha renunciado además al privilegio de guardar las cosas que pudieran ser de interés del Ministerio Público, poniendo a disposición de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) todos los efectos que pudieran estar en su poder y fueran de interés de la acusación".Narró luego que "estas estrategias compartidas" con el Ministerio Público Fiscal terminaron con el rechazo al pedido de citar a declarar a Kysser. Defendió ese punto y también el interés de Canosa de prestar declaración informativa, el otro aspecto que motivó el reclamo del letrado ante la jueza de Garantías."El denunciante dijo que le dijeron que había una carpeta, pero que por razones obvias se iba a reservar los nombres y eso derivó en un allanamiento. Parece un procedimiento inquisitivo del siglo 13 que se le permita a un testigo no decir de dónde sacó una información que podría provenir de un enemigo personal que vive enfrente y puede haber dicho cualquier cosa", ejemplificó el letrado. "Hemos pedido que se cite al denunciante como testigo y no se hizo lugar sin ninguna clase de fundamentos. Es un despropósito", cuestionó.Más adelante, Barrandeguy se refirió al otro punto en cuestión: su pedido de que se le permita a Canosa realizar una declaración. "Se le niega al imputado la posibilidad de ser oído. Quiere declarar y no se lo quiere escuchar, pese a que ha dado pruebas de que quiere colaborar. Eso pasa porque acá se confunden cuestiones políticas y se mezclan delitos con pecados", disparó, antes de expresar "afecto y respeto por los fiscales", pero a la vez sostener que "se han equivocado"."Hay todo un sistema que está queriendo ver a corruptos presos que les ha hecho perder el sendero que la Constitución les marca. Sería bueno que reconocieran el error y procedieran a citar al doctor Kysser, a quien nadie quiere hacerle preguntas envenenadas, sino hablar sobre sus dos denuncias", aseveró.El fiscal Malvasio, a su turno, respondió con aspecto técnicos a los cuestionamientos de Barrandeguy. Consideró "improcedentes" los pedidos de Canosa y sobre la solicitud de que se cite a declarar a Kysser argumentó que la defensa hizo una interpretación restrictiva del artículo 285 del Código Procesal Penal, cuando debería haber realizado una interpretación "armónica y sistemática con los demás artículos que regulan la declaración testimonial en nuestro sistema acusatorio"."Los defensores de Canosa han interpretado que es imperativa la manda legal y que el Ministerio Público debe convocar a una persona a prestar declaración porque así lo establece el artículo 285, pero eso no es así. Nuestros fundamentos no son caprichosos, sino que están debidamente sustentados en nuestra ordenanza procesal, que nos puede gustar o no, pero es la que rige este procedimiento. Si se considera que un artículo avasalla alguna garantía constitucional, se debe plantear la declaración de inconstitucionalidad", retrucó Malvasio.Luego, el fiscal ratificó que una testimonial del denunciante "no es esencial para la remisión de la causa a juicio, ya que hay prueba objetiva para tener fundada la sospecha contra el imputado Canosa en las acciones que se llevan adelante". Marcó luego que el nuevo código permite que la defensa convoque a Kisser o cualquier otro testigo e incorpore esa prueba a su propio legajo. "Ese material sería privado para la Fiscalía y la defensa podría ofrecerlo en la etapa de juicio si lo considera oportuno, pero nada de esto se hizo", advirtió.Respecto a la pretensión de Canosa de presentarse a brindar una declaración informativa tal como lo establece el artículo 387, Malvasio consideró "notoriamente improcedente" el pedido y diferenció: "No se hizo lugar porque la sospecha sobre Canosa es fundada y va a ser citado, pero a prestar declaración de imputado e indagado tal como prevé el artículo 375". Al término de la audiencia, se fijó la fecha para el viernes 10 de febrero a las 9.30.En un paréntesis de su alocución, Barrandeguy calificó como "injustificado" el allanamiento que tuvo lugar en el domicilio de la suegra de Canosa, madre de su esposa Paula Montefiori, que es defensora oficial del Ministerio Público Fiscal. También aseguró que "la documentación secuestrada a la señora Sonia Montefiori consistía en elementos preparados por Canosa para su defensa material". Y se quejó luego de que cuando se puso en conocimiento de esta circunstancia a la Fiscalía "no dispusieron nada y ofrecieron sacar fotocopias" y concluyó en que "se trata de una panorama preocupante para la defensa".Malvasio confirmó después que no fue únicamente por los dichos de Kisser que se dispuso el allanamiento, sino que en un procedimiento anterior se secuestró en la casa de Carlos Canosa, hermano del imputado y también complicado en las negociaciones incompatibles, un teléfono celular en el que se encontró un audio que, según informó el fiscal, decía textualmente: "Déjenlos entrar tranquilos, total ya sacamos todo". "A eso lo analizamos de manera concatenada con la información que proporcionó Kisser y encontramos fundamentos razonables para avanzar", explicó Malvasio.Antes de emitir su fallo, la jueza Firpo dio lectura a fragmentos textuales de la petición de Canosa en relación a los temas tratados en la audiencia, pero también a los allanamientos. "Una vez que tomé conocimiento del decreto de apertura de causa, comencé a reunir elementos: la escritura de mi casa, comprobantes de créditos, recibos de haberes míos y de mi esposa, declaraciones de impuestos y otra documentación relacionada a mi patrimonio. Debiendo ausentarme de la ciudad, dejé este material en poder de mi suegra. Todo fue secuestrado en el allanamiento, lo que me impidió continuar con mi defensa", argumentó en ese escrito el ex funcionario.Argumentando a favor de su postura de citar a indagatoria a Canosa, el fiscal dio a conocer que este miércoles se adjuntó a la causa nueva documentación que complica aún más la situación del hoy asesor jurídico de la Cámara de Diputados de la provincia, proporcionada por las nuevas autoridades de Sidecreer. Hoy al frente de la tarjeta está el contador concordiense Horacio Bechara."Ayer se recibió documentación en el Ministerio Público Fiscal proporcionada por las nuevas autoridades de Sidecreer y de la simple lectura de los papeles se pueden advertir irregularidades que vienen a confirmar la imputación de las negociaciones incompatibles. No voy a abundar en este punto porque no es el estadio procesal oportuno, pero destaco que surge que en distintas licitaciones públicas y privadas que convocó Sidecreer se presentaron familiares de Canosa -como la hermana de la madre o la suegra del hermano- y fueron beneficiados pese a que sus ofertas era mayores a los de los demás interesados", reveló Malvasio.También informó que "por razones de ordenamiento" se decidió dividir la causa: por un lado, la que se le sigue a Canosa por enriquecimiento ilícito; por otro, la de negociaciones incompatibles con la función pública y una tercera estará compuesta por la denuncia contra el anterior titular de Sidecreer, Nelio Calza, "para que puede ejercer mejor su defensa".Al expedirse la magistrada luego de un breve cuarto intermedio, denegó los dos pedidos de la defensa. Explicó que los abogados pueden tomar declaración a Kisser o a cualquier testigo e incorporar ese material a su legajo. "La defensa debe realizar su teoría del caso en un legajo privado para los acusadores. No ocurre lo mismo con el Ministerio Público Fiscal, cuyo legajo es público y debe recabar aun la prueba exculpatoria", comparó."No puede un juez de Garantías obligar a recepcionar una testimonial que el Ministerio Público no considera necesaria para su investigación. Puede decirme la defensa que no tiene los medios para lograr que un senador vaya a un estudio jurídico, pero para eso está el contra examen de los testigos en el juicio oral y público. En este caso concreto, se trata de un senador con fueros y podría ser reticente, pero conocemos todos al doctor Kisser y no va a ser renuente", aventuró la magistrada finalmente. (Fuente: Análisis)