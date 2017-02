Agmer presentó un amparo colectivo por errores en la liquidación de haberes

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) presentó un amparo colectivo por los problemas de liquidación de haberes correspondientes al mes de diciembre y Sueldo Anual Complementario (SAC).La presentación, a cargo de la Asesoría Legal de la entidad, estuvo respaldada por las planillas con los casos receptados desde diversas seccionales de la provincia, que luego de las presentaciones administrativas y las liquidaciones por complementarias no fueron resueltos.Además, denunciaron que en el día de ayer, luego de las primeras horas de la mañana, no pudieron visualizarse los recibos digitales de haberes ni en el sistema de liquidaciones ni en el sistema SAGE."El hecho nos retrotrae a los años no tan lejanos en que los docentes cobraban sus haberes y semanas después accedían a los recibos impresos, situación que provoca incertidumbre y malestar porque los trabajadores no pueden corroborar qué es lo que se les está liquidando", indicaron desde el gremio.