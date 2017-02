Migraciones, ART y feriados: Se reúne la Bicameral de DNU

La reunión fue convocada para las 10.00 en el Salón Arturo Illia del Senado, a fin de tratar una serie de decretos que hasta el momento no despertaron ningún conflicto, pero el clima del encuentro estará determinado por la polémica que generaron en los últimos días esos tres DNU del presidente Mauricio Macri.



En ese contexto, el jefe de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el diputado del Frente para la Victoria Marcos Cleri, propondrá modificar el reglamento de manera que la comisión tenga la facultad de pedir informes al Poder Ejecutivo para profundizar sobre los fundamentos de cada decreto.



El cambio reglamentario que impulsa el diputado y referente de La Cámpora contempla que la Bicameral pueda, además, citar a cualquier persona u organización que esté vinculada al tema de que se trate el decreto que esté siendo debatido por el cuerpo.



La propuesta de Cleri deberá ser sometida a la votación de la Bicameral, en donde la oposición tiene mayoría con 10 integrantes, mientras que el oficialismo ocupa los seis lugares restantes.



Esa integración es la que le plantea un panorama adverso al frente Cambiemos, dado que el conjunto de la oposición está decidido a rechazar la semana próxima los DNU con los que Macri modificó el régimen de ART y el calendario de feriados.



La razón por la que esos dos decretos, al igual que el que modificó el régimen de migraciones, no serán tratados en la reunión de este jueves es que el Poder Ejecutivo todavía no los envió al Congreso.



No obstante, la decisión de los diputados y senadores opositores, desde el kirchnerismo duro al massismo, es imponer su mayoría y emitir un dictamen de rechazo a los decretos sobre ART y feriados.



En el primer caso, el rechazo se debe a que la oposición considera que el Presidente pasó por encima del Congreso al modificar el régimen de ART por decreto cuando hay un proyecto de ley en el Congreso que va en el mismo sentido y que ya había sido aprobado por el Senado en diciembre último.



Respecto de la modificación del calendario de feriados, la oposición espera el nuevo decreto con el que el jefe de Estado rectificó su idea de darles movilidad a los del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio, pero rechaza la eliminación de los llamados "puente" por considerar que afecta a las zonas turísticas.



La excepción sería el DNU que dispuso el endurecimiento de los requisitos para ingresar al país, que contaría con el apoyo del diputado massista Raúl Pérez, aunque si no cosecha el respaldo de otros legisladores el oficialismo tampoco podrá imponer un dictamen de aceptación en este caso.



Este jueves, además de la modificación del reglamento, la Comisión Bicameral analizará una serie de decretos firmados entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero, entre los cuales se encuentra la modificación de la Ley de Ministerios para separar las áreas de Hacienda y Finanzas.



También hay un decreto de ampliación presupuestaria y otros dos que se refieren a los impuestos sobre los cigarrillos: uno lleva del 60 al 75 por ciento el gravamen sobre el precio de venta de cada paquete y el otro reduce el impuesto adicional de emergencia que se prorroga anualmente del 21 al 7 por ciento.



El temario incluye un decreto que deja sin efecto el impuesto que cobra el Estado sobre el valor de vehículos terrestres para transporte de pasajeros nuevos y otro que elimina el gravamen del 12 por ciento sobre el expendio de vinos espumantes.