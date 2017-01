Reunión gobierno-CGT: no hubo avances y la relación está cada vez más "tensa"

El encuentro se desarrolló a las 15.00 en la sede de la

cartera laboral, donde Triaca y Quintana recibieron a una

comitiva de la CGT, que estuvo integrada por Héctor Daer

(Sanidad) y Abel Frutos (Panaderos) entre otros sindicalistas.



La idea del Gobierno era tratar de aplacar el creciente

malestar de los sindicalistas por los despidos y la pérdida del

poder adquisitivo y evitar o, al menos, posponer el plan de

lucha que la CGT aprobaría dentro de dos días en la reunión del

Consejo Directivo que realizará en la sede de la calle

Azopardo.



No obstante, fuentes del Gobierno reconocieron a NA que la

relación con la central obrera está "más tensa que hace un mes"

y que en la reunión no se lograron acuerdos sobre los temas

abordados, entre ellos los despidos en distintos sectores, las

paritarias 2017 y el paquete de reformas laborales que busca

aplicar el Ejecutivo.



Esto también lo confirmó el moyanista Frutos en diálogo con

NA, al señalar que el vínculo con la Casa Rosada "está muy

mal", e incluso señaló que varios dirigentes de la central

piensan que "hay que romper el diálogo" con el Gobierno ante la

falta de resultados en materia evitar despidos y la caída del

poder adquisitivo.



"Esta muy mal (por la relación con el Gobierno). No cumplen,

tienen una actitud de que te dicen una cosa y después sacan un

DNU sin avisar (en referencia a los cambios a la ley de ART). Y

además sigue habiendo despidos por todos lados", remarcó Frutos

en un tono muy ofuscado, luego de haber asistido a la reunión

con los funcionarios.



El dirigente cercano a Hugo Moyano blanqueó así el malestar

de ese sector cegetista y advirtió que en la reunión del jueves

en Azopardo "se va a endurecer la postura contra el Gobierno".

"Viene todo mal. Me parece que hay que romper el diálogo con

el Gobierno, no queda otra. El jueves creo que se pudre todo",

afirmó el secretario general de Panaderos.



Si bien esa será la postura que llevará el moyanismo al

plenario cegetista, aún hay incertidumbre sobre la posición que

plantearán otros sectores de mayor diálogo con la Casa Rosada,

como los "gordos" y los "independientes".



De todos modos, días atrás, otro integrante del moyanismo,

el jefe del sindicato del Seguro, Jorge Sola, aclaró que se

activará un plan de acción "gradual" que iría subiendo de tono

con el paso del tiempo, con lo cual minimizó la posibilidad de

un paro general en el corto plazo.



La postura que viene ganando terreno al interior de la CGT

es que los acuerdos firmados en las reuniones tripartitas con

el Gobierno y las cámaras empresarias fueron un fracaso, ya que

tras ello siguieron registrándose despidos en distintas y

empresas y además hubo gremios importantes, como la UOM, que no

recibieron el pago del bono no obligatorio de fin de año.



Durante la jornada, tras la reunión con los funcionarios, la

conducción de la CGT recibió en Azopardo a secretarios

generales de gremios industriales, quienes le comunicaron la

preocupación por la caída de la actividad, el aumento de las

importaciones y las suspensiones y despidos que castigan a este

sector.

NA