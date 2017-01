Pagliotto: "Las confesiones de Salduna dejan muy comprometida a Mizawak"

Política Juez del Superior Tribunal admite que la rendición de viáticos no tiene control

El abogado Rubén Pagliotto, quien es uno de los impulsores del pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawak, se refirió a las declaraciones de Bernardo Salduna, vicepresidente del STJ hoy a cargo de la presidencia del cuerpo."Las confesiones de Salduna son válidas, pero tardías", manifestó el abogado, al tiempo que sostuvo que "cambian el panorama para Mizawak, ya que podría ser investigada penalmente".Pagliotto entendió, en diálogo con, que "sobra mérito para iniciarle un pedido de juicio político a Salduna" y señaló que el vocal "quiere limpiar su imagen en el final de su carrera".Pagliotto calificó como "válidas, pero tardías" a las "confesiones" de Salduna respecto a "este sistema de gran relajamiento, laxitud y descontrol casi absoluto de viajes y viáticos, no de todo el Poder Judicial, sino exclusivamente de los vocales del STJ"."Lo que se le imputa a Mizawak no se le imputa a Chiara Díaz ni a nadie y sería un grave desorden de conducta y un delito encuadrado en el Código Penal", dijo Pagliotto, entendiendo que: "La lógica indica que es materialmente imposible que estando en España esté al mismo tiempo en Paraná, salvo que haya dos Mizawak o que haya dejado un fantasma"."Salvo que los diputados Vittor, Monge, Viola y Lena mientan, Salduna falta a la verdad cuando dice que no cometió ninguna falta. Yo vi personalmente los oficios reiteratorios, que se impulsan cuando un oficio no se contesta", explicó el letrado. "Salduna no tuvo la misma diligencia y enjundia cuando fue el proceso contra Chiara Díaz, respecto del pedido contra Mizawak", comparó.Para el abogado, Salduna "se ha visto obligado por las circunstancias a limpiar su imagen deteriorada sobre el final de su carrera, a sus setenta y pico de años, y quedar mejor posicionado socialmente". Insistió Paglioto en que "a esto Salduna tendría que haberlo dicho en otro momento, salvo que lo haya descubierto ahora, después de años de ser parte de ese sistema laxo y descontrolado".En cuanto a la posibilidad de generar alguna acción contra Salduna, el letrado señaló aque "es un tema a analizar muy seriamente", pero consideró que "en principio, de confirmarse la seria y grave acusación que hace el bloque de Cambiemos, sobra mérito para iniciarle algún tipo de medida, que no es otra que un pedido de juicio político, ya que al menos en ese aspecto hay un claro déficit por parte de Salduna, que lo pone frente a la sociedad como alguien que actuó con inexcusable y manifiesta parcialidad".Pagliotto expresó que los dichos del vocal "cambian el panorama para Chiara Díaz, porque no sé bajo qué prisma de igualdad o parangón de justicia se lo va a poder juzgar, cuando en realidad se lo está llevando al escarnio por un sistema que lo permitía". Luego, acotó: "Él habrá hecho uso de ese sistema, pero lo mismo hizo Salduna, Medina de Rizzo, todos. Incluso los que se fueron del STJ gozaron de este mecanismo"."Con los dichos de Salduna queda muy comprometida Mizawak y hay un aire a favor de la posición de Chiara Díaz, a quien pasquines y publicaciones asquerosas se han encargado de destrozar y han hecho de él un escarnio, ya que la vida privada no tiene que ver con el cumplimiento de una función. Si es por antecedentes de la vida privada, no sé si sumando la moral de todos los integrantes del Frente para la Victoria (FpV) miembros de la comisión de juicio político se hace una moral media que sea digna de respetar. Hay desde investigados por enriquecimiento ilícito, hasta deudores consuetudinarios de cuota alimentaria", explicó Pagliotto.