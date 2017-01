Urribarri continuará al frente de la Cámara de Diputados

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Se llevó adelante este martes la Sesión Preparatoria de la Cámara de Diputados de cara a la apertura del 138º período de sesiones ordinarias prevista para dentro de 15 días, cuando el gobernador Gustavo Bordet encabece la Asamblea Legislativa.



Sergio Urribarri fue reelegido por sus pares para seguir al frente de la Cámara Baja. Al referirse a la labor en el recinto, dijo a Elonce TV sentirse "orgulloso por la producción legislativa generada en el 2016 porque ha sido muy intenso y variado".



"Han tenido esta vez con mucha firmeza la posibilidad de participación todos los sectores, hubo una amplitud puesta de manifiesto, no solo en el recinto cuando hay debates sino y fundamentalmente cuando han habido discusiones en comisión y se le ha permitido a todos los referentes poder expresarse", señaló.



Juan Navarro (FpV) y Alejandra Viola (Cambiemos) seguirán cumpliendo funciones en la vicepresidencia primera y segunda de la Cámara.



"Se viene un año muy activo, un año electoral en el que estamos dispuestos a redoblar esfuerzos. Es muy importante el trabajo que está haciendo el gobierno nacional y nosotros de alguna forma somos el puente para comunicar muchas cuestiones que poco se saben", dijo la legisladora de La Paz a Elonce TV; y sobre su rol en la vicepresidencia segunda consideró que "es un lugar muy valorado". También repiten las autoridades de bloque, salvo Zavallo En la conducción de los bloques políticos de Diputados no hubo mayores novedades, salvo el cambio entre Gustavo Zavallo y Daniel Koch del espacio UNA ? Frente Renovador. El primero le pasó la presidencia al segundo.



Respecto al Frente para la Victoria, Juan José Bahillo permanecerá por un año más en la presidencia. "Vemos este año con muchas exceptivas" evaluó el legislador y subrayó "los consensos y acuerdos" como uno de los logros más importantes en la labor legislativa.



Desde el bloque opositor de Cambiemos, Sergio Kneeteman manifestó sus expectativas en que este año también con sus pares puedan trabajar en "la búsqueda de los consensos" algo que "creo que nos exigió la sociedad el día que votó a las autoridades nacionales, provinciales y municipales", sostuvo.



El reelegido presidente del espacio en el que confluyen la UCR y el PRO, comentó además que "en las iniciativas que hemos creído necesarias, apoyamos; en las que no, no hemos acompañado y cuando hemos tenido que denunciar algo, lo hicimos como en el caso de Sidecreer".



El concordiense Alejandro Bahler seguirá conduciendo el bloque que compone con su par massista Mariela Tassistro en la bancada denomiada "Unión Popular - Frente Renovador"; mientras que el radical Ricardo Troncoso continuará en su espacio unipersonal denominado "Recuperación radical".



"Va a ser un año raro, donde se va a mezclar lo legislativo con lo político. Desde el punto de vista político será movidito y desde el punto de vista legislativo, creo que no debemos abandonar los proyectos que tenemos en mente para llevarlos adelante", opinó Bahler. Elonce.com