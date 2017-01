Contra el techo a la paritaria: Docentes marcharán a la reunión de gobernadores

"Si a nivel nacional no hay paritaria, hay conflicto", insistió este martes el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba).



El sindicalista dijo que el conflicto "está definido" aunque se debe reunir el congreso sindical para que se le dé forma a las medidas de fuerza que implementarán los docentes en la provincia de Buenos Aires y el resto del país.



"No vamos a avalar de ninguna manera que borren la paritaria nacional que es el mecanismo que nos permite que no haya tanta disparidad en el salario docente en todo el país", dijo Baradel en declaraciones a Radio 10.



Además, el sindicalista dijo que la paritaria nacional es "clave" porque garantiza una asistencia de la Nación a la provincia que no pueda pagar el piso determinado, para que los docentes de ninguna jurisdicción se vean afectados.



El jueves habrá una movilización de los docentes nacionales al hotel Savoy, en la avenida Callao 181 de la Capital Federal, porque allí habrá una reunión de gobernadores que buscan unificar una estrategia para determinar un techo de aumento salarial.



Baradel expresó que el Gobierno nacional quiere establecer un techo salarial de 17% o 18% para "bajar salarios" porque incluso las consultoras que trabajan para la administración Cambiemos dan una inflación mínima del 25% para 2017.