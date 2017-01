Juez del Superior Tribunal admite que la rendición de viáticos no tiene control

El miércoles 11, la Cámara de Diputados, con el voto mayoritario del Frente para la Victoria (FPV), rechazó el pedido de juicio político formulado por mal desempeño contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mónica Mizawak. En minoría, Cambiemos se opuso y emitió un durísimo dictamen en el que, entre otros reproches, cuestionó que la magistrada haya firmado sentencias estando ausente de Paraná, incluso fuera del país.Los legisladores de la oposición citaron la causa "Arce c/Iosper. Amparo", entre muchas otras, resuelta el 30 de septiembre de 2015, "cuando la magistrada se hallaba en España desde el 25 de septiembre de 2015 hasta su regreso el 12 de octubre del mismo año"."Del entrecruzamiento y organización de los valiosos datos obtenidos, se prueba que Mizawak se ha ausentado de la jurisdicción, percibiendo mayores viáticos a los necesarios, efectuado viajes incluso al exterior del país y ha estado en su despacho suscribiendo resoluciones, providencias y/o sentencias, todo eso en un mismo, único e idéntico día. Esta superposición de actos, hechos y actividades de imposible ocurrencia en un mismo día en diferentes lugares, habla a las claras de un patrón estructural de inconductas y estafas sistemáticas, reiteradas cometidas por la mismísima representante del Poder Judicial", dice parte de aquel dictamen.El vicepresidente del STJ -a cargo hasta hoy de la presidencia--, Bernardo Ignacio Ramón Salduna, sostiene que, más allá de que Diputados rechazó esa imputación como causal de juicio político,"Yo creo que, si eso es verdad, por más que la Cámara de Diputados por mayoría haya rechazado esta imputación contra la doctora Mizawak, si existiera esa irregularidad, sería una irregularidad flagrante. No solamente se involucraría a la presidenta, estarían involucrados el secretario o la secretaria que le autorizó la firma, y eventualmente los otros vocales que también votaron. Es un planteo que puede legar hasta nulificar las sentencias. La sentencia puede llegar a ser nula. Puede presentarse alguna de las partes y pedir la nulidad de la sentencia. De manera que creo que, sostuvo Salduna en declaraciones a-Después de los pedidos de juicio político a los vocales Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, se ha anunciado que harán una presentación en contra suya. ¿Qué piensa?-Yo creo que no hay razones para un juicio político en mi contra. Con respecto a la acusación que me han formulado y que se ha difundido en distintos medios de prensa, no advierto en mi actuación ningún tipo de irregularidad. Ahora, si las personas que han lanzado esta acusación creen que lo hay, que lo hagan. El mecanismo de juicio político está establecido en nuestra Constitución, precisamente para eso. Los jueces estamos sujetos a un juicio de responsabilidad, a un juicio de evaluación de nuestra conducta, y en el caso particular mío, creo que he obrado correctamente. Pero si ellos entienden otra cosa, tienen el mecanismo para hacerlo.-Respecto a los otros dos procesos, lo que cuestionó Cambiemos en Diputados es que hubo un-Sí, esa acusación la escuché, pero no hice el informe en la causa de Chiara Díaz: lo hizo la doctora Mizawak, como presidente del tribunal. A mí me tocó lo que me pidieron, que era concretamente la información sobre la doctora Mizawak. Lo hice con la firma de los contadores, del personal del área administrativa y de superintendencia. Toda esa gente se hizo responsable de los informes que se mandaron. Es decir, que no fui yo solamente. Lo que yo hice simplemente fue acompañarlo. Inclusive, me puse a disposición de la comisión investigadora de Diputados. Y ahí hubo una cuestión, creo yo, de juego de teléfono pinchado. Después que salió el dictamen, me enteré que los diputados de Cambiemos, en dos o tres oportunidades le pidieron al presidente de la Comisión (de Juicio Político de Diputados) que mandara oficios reiteratorios o ampliatorios con respecto a la información que se había pedido, y el presidente, el doctor Diego Lara, entendió, según lo dice el propio dictamen, que no era necesario, porque la explicación y la documentación eran suficientes. Entonces, los diputados opositores se quejan contra el suscripto, porque dicen que Salduna no mandó pese a los reiterados pedidos que hicieron. Yo no tuve ningún oficio reiterado. Me hicieron un oficio que lo contesté, y los demás oficios nunca los conocí. Es como si a usted le echan en cara que no contestó una carta que nunca recibió. Bueno, yo nunca recibí esas reiteraciones de los oficios.-De la investigación que se abrió en Diputados quedó en claro que el sistema de rendición de viáticos en el Poder Judicial no es suficientemente estricto.-Se lo voy a decir con toda franqueza:. Es un sistema que se basa mucho, como debiera ser por otro lado, en la seriedad y la responsabilidad del señor vocal que solicita los viáticos para determinado tema. El vocal se presenta, dice que va a ir a tal lado, que va a hacer tal o cual cosa, y se confía en que esa persona, por la investidura que tiene, por el cargo que detenta, no va a decir una cosa por otra. Bueno, pareciera que por lo que se ha detectado no es tan así. Los viajes aprobados por el STJ están perfectamente documentados. Pero en muchos otros viajes de señores vocales directamente no existe rendición de cuenta. Los diputados me dijeron que yo no informé, que falté a la verdad en el informe. Pero yo no falté a la verdad: ese es el sistema que hay, al que yo creo que va a haber que ajustar algunas cosas porque estamos viendo que, desgraciadamente, se presenta como un sistema demasiado laxo, demasiado liberal, que puede prestarse a abusos. Yo no quiero señalar conductas de nadie, pero digo que sería mejor que estuviera un poquito mejor reglamentado. Y lo digo con la suficiente autoridad porque si usted mira las estadísticas, soy el vocal que tiene menos viáticos en toda su carrera. Menos viáticos y menos número de licencia.-Una de las acusaciones al vocal Chiara Díaz es por la cantidad de viajes y ausencias, pero usted reconoce que el sistema de control no es bueno.-Yo creo que la acusación al doctor Chiara Díaz va por otro lado. Creo que más que nada es el hecho de que pedía viáticos con una finalidad, y aparentemente se comprueba que realizaba otra actividad. No quiero entrar a opinar sobre ese tema, porque es algo que ahora tiene que evaluar la Cámara de Senadores, constituida en corte de justicia. Ellos tendrán todos los elementos y harán la evaluación correspondiente.-Usted dice que hay vocales que no siempre rinden los viáticos. ¿Cómo se da eso?-Hay muchísimos casos de viáticos que no se rinden. Muchas veces se piden de una forma un tanto genérica. Se dice "voy a ir a hacer gestiones propias de mi vocalía". Bueno, no. Yo creo que debería ponerse "voy a ir a hacer tal y tal gestión". La autorización del viático la da la superintendencia, que forman los tres presidentes de Sala. En ese caso, se debería evaluar la utilidad o no del viaje del señor vocal y de las gestiones que vaya a realizar, y otorgar o no los viáticos correspondientes. Y a posteriori, el vocal tendría que hacer aunque más no sea una breve rendición de cuentas de qué gestiones ha hecho. Yo no digo que tenga que rendir hasta los tickets del café. Pero sí decir a qué fue, cuánto gastó y qué gestiones hizo. Ese es el sistema que debería utilizarse. Además, otra cosa que establece la reglamentación, pero que nunca se ha cumplido, es que el vocal para pedir viáticos tiene que hacer una declaración jurada de que está al día en el despacho, que no deja el despacho atrasado. Nunca se ha exigido esa declaración jurada.-¿Qué va a hacer de ahora en más en materia de viáticos?-Lo que yo pienso hacer a partir de ahora es no firmar más un viático hasta tanto no se establezca un sistema verdaderamente transparente con respecto al otorgamiento de viáticos.Salduna dice que le pareció "injusto" el dictamen de Cambiemos por el pedido de juicio político a Claudia Mizawak en la que se lo acusó de haber mentido en los informes que presentó en la Cámara de Diputados.Se manifestó a favor de limitar las ferias judiciales de verano y de invierno. Sobre todo, para fueros con mucha demanda, como lo son Familia y Penal. "Eso lo dije hace muchos años y mis colegas me querían matar. Y ahora he visto que el ministro de Justicia de la Nación ha salido a decir lo mismo, así que me siento respaldado".Respecto del Impuesto a las Ganancias, opina que los jueces deben pagarlo, sin embargo, "ahora está por ley que no tenemos que pagarlo. Yo particularmente, lo he planteado. Lo que pasa es que no es sencillo el tema, porque cada jurisdicción tiene discriminado los haberes de distinta forma".Se muestra a favor de "suprimir" la Sala Penal, dice, porque ahora existe la Cámara de Casación, y además, bajar el número de vocales del STJ, de 9 a 7, e inclusive a 5.-¿Cómo queda el Poder Judicial después de este proceso?-Queda un poco golpeado. No sabemos cómo va a terminar la causa del doctor Chiara Díaz. Pero evidentemente debemos tomar conciencia de que hemos estado señalados por la opinión publica, atacados en algún sentido, puede ser que con alguna motivación y en otro caso, exageradamente, digo yo. Hay algunos personajes que tratan de tener notoriedad mediática a través de estas cuestiones. Y también hay cierta prensa que yo creo que no se ha manejado con la debida seriedad y responsabilidad en un proceso tan importante como es el juicio político. Pero eso no quiere decir que nosotros no recojamos el mensaje y no digamos que hay cosas que tenemos que mejorar. No creo que el Poder Judicial sea la maravilla, pero tampoco es la corruptela.-¿Qué ocurrió con la causa Arralde?-Esa es una causa que nos indica que debemos establecer un régimen para la celeridad de las cusas. Las causas no pueden estar demorándose. Acá hay un causa emblemática, como es la causa Arralde (se refiere al exconvencional Juan Carlos Arralde que presentó un recurso de inconstitucionalidad respecto de la designación de Guillermo Smaldone al frente del Tribunal de Cuentas, NdelR), que demoró dos años. No puede ser. Tiene que haber plazos concretos.-Chiara Díaz aseguró que Mizawak cambió el voto en esa causa.-No, no pasó así. La doctora Mizawak fue recusada y yo tomé la dirección de la causa. Se hizo todo lo que marca la ley procesal. En mi criterio, la única irregularidad que hubo fue la gran demora.-¿Y por qué se demoró?-Yo no la demoré. Mi vocalía la sacó en forma inmediata. Pero hubo otros vocales que tuvieron las causas tres o cuatro meses. La ley establece que cuando un juez demora la sentencia, el STJ puede quitarle la jurisdicción y pasársela a otro juez. Tiene una sanción. Cuando es el máximo tribunal el que incurre en demora, no hay nadie que controle. Eso hace que algunos señores vocales entiendan que ellos puedan tomarse todo el tiempo del mundo. Yo particularmente no tengo esa manera de pensar. Mi vocalía está totalmente al día. Si me quieren investigar, que me investiguen.