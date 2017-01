Gómez Centurión ofreció "sinceras disculpas" pero no se retractó por sus dichos

Política Polémica por dichos de Gómez Centurión sobre los desaparecidos en la Dictadura

El jefe de la Aduana, Gustavo Gómez Centurión, pidió disculpas por sus dichos en el programa Debo Decir, conducido por el periodista Luis Novaresio. "Ofrezco una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas", aseguró el funcionario en un comunicado de prensa difundido esta tarde.Lejos de retractarse, Gómez Centurión aclaró que sus declaraciones son "de carácter absolutamente personal" y no implican "en forma alguna la forma de prensa del Gobierno ni de su equipo como tal".El jefe de la Aduana había rechazado la existencia de un plan sistemático de desaparición de personas durante la última dictadura militar y había puesto en dudas la cantidad de víctimas: "No es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras".El debate generó un fuerte revuelo en las redes sociales que convirtió el nombre del director de la Aduana en trending topic. Gómez Centurión es un ex combatiente de Malvinas recordado como un héroe por sus compañeros. Llegó a las islas el 2 de abril y con 23 años quedó a cargo de 34 soldados.El Gobierno ya se había despegado de las declaraciones. La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a cargo de Claudio Avruj, había informado en un comunicado de prensa que las expresiones vertidas anoche son a título personal.