Inspectores de tránsito se reunieron con autoridades: suspenden medida de fuerza

Paraná Inspectores de Tránsito protestaron frente al edificio municipal

Inspectores de la Dirección municipal de Tránsito protestaron con quema de cubiertas frente a la repartición en la zona de 5 Esquinas de Paraná.Fueron recibidos por autoridades municipales, lograron un acuerdo y levantaron la medida de fuerza. Al respecto, el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Rubén Amaya, informó aque "la asamblea de los inspectores municipales elevó un petitorio. Una vez que se pusieron de acuerdo en lo que querían plantear ante el Poder Ejecutivo, nos sentamos a dialogar y también vinieron representantes del gremio del SUOYEM".Sobre la reunión, indicó que "fue firme, manteniendo posturas, intercambiando opiniones pero con un resultado que creemos que es altamente positivo. Se pusieron algunas cosas en claro. El intendente los recibió dándoles respuestas".Finalmente, se refirió al trabajo de los orientadores viales y la posibilidad de que puedan labrar multas. En ese sentido, dijo que "fue uno de los planteos que hizo el gremio, porque no lo aceptan. Nosotros sostenemos que los pasantes están capacitados para labrar actas. El conductor, al saber que no realizan multas, se abusa y no les hace caso. Creemos que hay que empoderarlos porque si no pierden autoridad. No vemos otra forma de poner orden en el tránsito, que es lo que queremos".Indicó que prevén reunirse con los inspectores y los Juzgados de Falta de la Municipalidad para "que vean que se puede, que no hay nada que impida que labren acta. Lo pusimos a consideración y esperaremos para reunirnos".