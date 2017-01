Garavano explicó que el DNU sobre migraciones se consensuó con la oposición

"Lo que se ha hecho es no cambiar el espíritu de la ley anterior", señaló Garavano, al indicar que en los últimos años "se ha detectado, muy agudamente en este último tiempo, donde realmente se empezó seriamente a estudiar y a combatir el narcotráfico en el país, que la regulación anterior alargaba los plazos a seis o siete años para expulsar a un extranjero criminal".



Por esto "se sacó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar esos plazos tan largos", indicó en declaraciones a la Radio La Red.



"Teníamos un problema, que se busca corregir con este decreto; hay un dato que es realmente alarmante, que es que en las cárceles federales, de 100 detenidos que se ven involucrados en hechos de narcotráfico, 33 son extranjeros", advirtió Garavano.



Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó los cambios en la Ley de Migraciones que, de hora en más, impedirán el ingreso al país de personas vinculadas con delitos graves, y planteó: "Nosotros tenemos demasiado con nuestros delincuentes y no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir".



Frigerio precisó que la nueva norma "amplía la gama de delitos por lo cual una persona puede perder la residencia y posteriormente ser expulsada", entre los que mencionó las "mulas del narcotráfico y el abuso sexual simple".



"Con la ley anterior, las mulas del narcotráfico y el abuso sexual simple no eran causales para caducar la residencia", remarcó en declaraciones a Radio Mitre.



Y añadió: "Esta es una política más de las muchas que se están implementando y que se van a seguir implementando para solucionar un problema gravísimo que hay en la Argentina con la delincuencia, con la inseguridad, con el narcotráfico y con el crimen organizado".