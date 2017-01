Bordet destacó el "buen funcionamiento" del operativo Verano Seguro

Alrededor de 450 efectivos policiales están afectados al operativo Verano Seguro en Entre Ríos en 18 puestos camineros distribuidos en rutas provinciales y nacionales, accesos y cruces de gran tránsito, y patrullajes aéreos sobre la autovía de la Ruta Nacional 14 para mantener una vigilancia visual constante sobre el corredor del Mercosur. El gobernador Gustavo Bordet recibió un informe sobre los controles realizados en este primer mes del año de manos del ministro de Gobierno, Mauro Urribarri.



El mandatario recordó que se eliminaron "los controles por radar y las fotomultas que resultaban engañosas", y que hay controles y medidas de prevención "en todos los puestos camineros".



También explicó que el objetivo del operativo de seguridad vial para esta temporada estival "es la prevención" y "generar medidas que tengan un efecto de concientización".



Bordet remarcó que operativo tiene como objetivo la prevención y la "concientización de esta temporada turística que tendremos en la provincia de Entre Ríos", e indicó que "una de las primeras medidas tomadas fue eliminar los controles por radar porque resultaban engañosos. Las foto multas que se cobraran a muchos turistas que venían, hacían que después no quieran retornar", señaló.



"Esto estaba sentando un muy mal precedente para nuestra provincia, pero también es cierto que hay que tener los controles necesarios que suplanten este mecanismo en el cual quien infringe las normas tengan la severidad del castigo porque no sólo ponen en riesgo la vida propia sino también la de terceros que circulan en las rutas entrerrianas. Por eso, habrá prevención en todos los puestos camineros de la provincia. Nuestra intención no es generar medidas que tenga un efecto represivo, sino de concientización", insistió Bordet.



En tanto, a dos meses de la implementación del operativo Verano Seguro, el ministro Mauro Urribarri informó que "este fin de semana nuevamente más de 100 mil personas vivieron en nuestra provincia fiestas populares y carnavales. Hubieron 9 mil personas en los carnavales de Concordia, 20 mil en la Fiesta del Pan Casero, en Federal, la misma cantidad en el carnaval de Gualeguaychú y 10 mil en el de Victoria, por nombrar sólo algunos de los numerosos atractivos en los que se congregó muchísima gente y no se registraron incidentes graves".



"Estamos en cambio de quincena y las rutas tienen mayor movimiento que en situaciones normales", subrayó el ministro y pidió que "el recambio sea con tranquilidad y precaución, poniendo a la seguridad ante todo".



"Sabemos que los turistas eligen nuestra provincia por sus bellezas naturales, sus fiestas populares y otros atractivos, pero también nos visitan porque saben que en Entre Ríos van a estar tranquilos y seguros", explicó Urribarri



Un operativo que crece



El operativo Verano Seguro fue lanzado a principios de diciembre por el gobernador Gustavo Bordet y está en pleno desarrollo. Incluye 18 puestos camineros fijos y 18 móviles distribuidos en rutas provinciales y nacionales, accesos y cruces de gran tránsito. Además, se realizan patrullajes aéreos sobre la autovía de la ruta nacional 14 para mantener una vigilancia visual constante.



Hay afectados 450 efectivos provistos de indumentaria, equipamiento y movilidad haciendo controles permanentes y brindando información turística, geográfica, del estado de las rutas y de prevención de accidentes. Son 40 los patrulleros destinados, entre camionetas, utilitarios y motos. Sólo en enero se labraron 14 mil actas de infracción en el territorio provincial.



"El operativo crece cada año en busca de optimizar resultados. Nunca es mucho cuando lo que está en juego son las vidas humanas. Por eso trabajamos siempre en conjunto con los gobiernos locales, para garantizar la presencia del Estado, protegiendo y asistiendo tanto a entrerrianos como a turistas", añadió Urribarri.



Contra la trata



También en el marco de Verano Seguro se lleva adelante una campaña de concientización contra la trata de personas, con el objetivo de informar a la comunidad y favorecer canales para realizar denuncias.



Puntualmente, personal especialmente capacitado en prevención y detección del delito de trata de personas dialoga con la gente y entrega material informativo en puestos camineros y terminales de ómnibus de las distintas ciudades.



"Las mujeres y los niños son quienes corren más riesgo de ser víctimas de explotación sexual o laboral, trata de personas y otros delitos violentos. El numero teléfono 145 está disponible para denuncias durante las 24 horas", indicó Urribarri.



Un nuevo sistema



El ministro anticipó que se está trabajando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la implementación del sistema (Sistema Integrado de Gestión de Información de Seguridad Vial) para la carga del Formulario Electrónico Único (FEU), que en breve estará disponible en la provincia.



"Vamos a ser el primer distrito en contar con este sistema de carga de datos mediante georreferencia, lo cual permitirá mantener información precisa y actualizada sobre la siniestralidad vial, haciendo un trabajo mancomunado entre distintos organismos", explicó.



Controles y requisitos



Los controles que se están realizando incluyen verificación de existencia y uso correcto de cinturones de seguridad, apoya cabezas y correcto funcionamiento y uso de las luces. También que no haya excesos en la cantidad de pasajeros y que los neumáticos estén en buen estado, más el chequeo de la documentación del vehículo y de las personas que van a bordo. En el caso de las motos, se agrega el uso del casco. Además, se están efectuando en forma rotativa controles de alcoholemia en distintos puntos de la provincia y en las ciudades.



"Queremos destacar una vez más el profesionalismo de los hombres y mujeres de la Policía de Entre Ríos, que son claves en este operativo y también apelar a la prudencia de los conductores, ya que de todos depende que sigamos teniendo una provincia segura", concluyó el ministro.