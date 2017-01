Migración: "Es para que los argentinos vivan más tranquilos", dijo Frigerio

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, destacó la modificación de la Ley de Migraciones que permitirá restringir el ingreso al país de personas vinculadas con delitos graves y señaló que "no se puede permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina para delinquir".



"Tenemos que ser como siempre fuimos en nuestra historia: muy amplios y generosos con todos aquellos que vengan a trabajar y a sumar al esfuerzo de todos los argentinos y muy restrictivos con los que vienen a delinquir o hayan delinquido en la Argentina. El país fue un campo propicio para este tipo de situaciones porque no había una política clara con respecto a este tema", resaltó Frigerio en diálogo con Radio Mitre.



En ese sentido, explicó que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que modifica la Ley 25.871 y que fue publicado hoy en el Boletín Oficial también "amplía la gama de delito por los cuales una persona puede perder la residencia y posteriormente ser expulsado" como por ejemplo el abuso sexual simple y las llamadas "mulas del narcotráfico".



"Este decreto de necesidad y urgencia lo que nos permite es acelerar los procesos de expulsión de aquellos ciudadanos que cometan delitos en nuestro país, por supuesto respetando el debido proceso administrativo y derecho de defensa. Pero vamos a acortar significativamente los plazos recursivos a la hora de apelar una medida administrativa de expulsión, copiando o en línea con lo que ocurre en el resto de los países de la región", remarcó el ministro.



Indicó también que "Argentina tiene una historia muy importante con la inmigración y se ha forjado a través de la inmigración" y subrayó que "eso no tiene ninguna contradicción con ser, de nuevo, muy restrictivos con los delincuentes".



"La gente de bien, la gente honesta tiene que estar satisfecha con una medida que restringe el ingreso de los delincuentes. En 2016 tuvimos un record de residencias en Migraciones, unas 215 mil. Estamos trabajando con el Plan Sirio para recibir a sirios expulsados de su país, somos unos pocos países del mundo que tienen un plan de esta naturaleza y esto habla a las claras de nuestra predisposición para recibir a los inmigrantes que quieran venir a trabajar y a sumar al esfuerzo de todos los argentinos", recalcó Frigerio.



Señaló, además, que "hace unos meses la Argentina se sumó a la red de datos de Interpol" lo cual permite "cruzar rápidamente los datos de los que pretenden ingresar a nuestro país" y ponderó el convenio con las compañías aéreas y también con el transporte marítimo para que "anticipen la información sobre los que ingresan al país".



"Tampoco van a poder ingresar al país las personas que presenten documentación falsa o emitan informar sobre antecedentes penales en sus propios países. Porque uno supone que el que miente para ingresar no es precisamente alguien que venga a sumar al esfuerzo de todos los argentinos ni a trabajar. Eso va a favorecer el proceso de inmigración que la Argentina ya inició", sostuvo el ministro.



En tanto, recalcó que la modificación de la Ley de Migraciones "es una política más de las muchas que se están implementando para solucionar un problema gravísimo que hay en Argentina con la delincuencia, con la inseguridad, con el crimen organizado y con el narcotráfico" aunque remarcó que "nadie puede creer que con esta medida se solucionan los problema sino que hay que tomar decenas de este tipo de medidas para que los argentinos vivan más tranquilos".