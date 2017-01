Busti lamentó las declaraciones del director de aduanas

"Lastimoso y penoso es leer al director de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, cuando se refiere a la etapa más oscura que vivió la Argentina durante la más sangrienta dictadura militar y con total impunidad intenta rebatir una verdad histórica con el solo objetivo de intentar menoscabar la lucha por la Verdad, la Memoria y la Justicia", expresó el ex gobernador, Jorge Busti al dar cuenta de las expresiones del funcionario nacional.



En ese sentido aseguró: "No creo que los radicales que son sus socios electorales, convaliden o respalden estas afirmaciones, dado que fue Ricardo Alfonsín que el que promovió el enjuiciamientos a las Juntas Militares y que hoy con total liviandad un puñado de insensibles e improvisados intenten horadar la sólida base sobre la que se sustenta la defensa irrestricta de los Derechos Humanos".



"Lamento disentir con un héroe de Malvinas, -afirmó Busti-, a quienes respeto por su valentía y entrega por la patria pero ese jalón que obtuvo durante el conflicto bélico con Gran Bretaña no lo habilita para instalar una duda sobre lo que ocurrió en el país durante 1976 y 1983, donde se torturó, se persiguió, se mató, constituyendo un verdadero terrorismo de Estado".



"Gómez Centurión tiene que ser respetuoso de la historia y de todos aquellos que cotidianamente pelean para restañar viejas heridas y sus palabras no contribuyen en ese sentido; debe respetar a todas las madres, abuelas e hijos de desaparecidos.



"En setiembre del año pasado, dijo Busti, le recomendé al Presidente Mauricio Macri re leyera un artículo del periodista Hugo Alconada Mon que apareciera publicado en el diario La Nación del 24 de marzo de 2006, donde el prestigioso periodista revelara documentos desclasificados en EE.UU. donde los militares del Ejército reconocían y estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia; hoy le doy ese mismo consejo al funcionario para que se ilustre y refresque su mente".



"La cifra de 30.000 detenidos - desaparecidos, no es un capricho, continuó diciendo el ex gobernador, es una bandera reconocida en el mundo y no se puede desconocer o caer en provocaciones estériles que tienen como objetivo, preparar un campo para sembrar una mentira o generar dudas de una lucha inclaudicable, donde los jóvenes han tomado la posta y protagonizan para mantener viva esa bandera en la memoria colectiva".



Por último reflexionó "Nada es casual de lo que está ocurriendo en el país con fechas significativas. Sistemáticamente desde el gobierno nacional a través de algunos funcionarios cercanos tratan de relativizar todo, como el decreto presidencial que permitía la movilidad del feriado del 24 de marzo, algo inconcebible; fue la fuerte presión social al gobierno del PRO por la que tuvo que retroceder sobre sus pasos y ratificar la inmovilidad del feriado del 24 de marzo, fecha tan cara para los argentinos para evocar el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia", puntualizó Busti para concluir.